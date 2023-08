¿Qué pasa por la cabeza de los hombres? La comedia romántica que dura menos de dos horas y es furor en Netflix

La nominada al Óscar Taraji P. Henson (Talentos ocultos) lidera el elenco estelar de esta película que te hará reír pero también reflexionar.

La sinopsis de Lo que ellos quieren indica: "Una agente deportiva descubre que tiene un don para oír los pensamientos de los hombres y emplea su habilidad para triunfar en una empresa totalmente machista".

What Men Want (2019) - Official Trailer - Paramount Pictures