29 de junio de 2026 Inicio
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Muerte de Ernestina Pais: peritarán el celular de la periodista para determinar una posible causa del accidente

La medida fue ordenada por la fiscal Paula Hertrig. El iPhone fue encontrado dentro del auto que conducía la conductora y fue incautado por la Policía Bonaerense.

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La Justicia intentará determinar si Ernestina País usaba el celular al momento de cruzar las vías y terminó siendo envestida por el tren 

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El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

Previo a dejar la causa a manos de su colega, la fiscal María Paula Hertrig, ordenó la pericia al iPhone, de la conductora que se encontró en el vehículo y que fue incautado por la Policía Bonaerense. El procedimiento se llevará a cabo en un laboratorio de la Procuración bonaerense.

La medida será un gran desafío ya que algunos modelos de la marca de alta gama son resistentes al software forense, sin embargo, la Justicia tiene la esperanza de que algún familiar conozca la clave y pueda aportarlo para poder acceder rápidamente al mismo.

Esta pericia será clave para la investigación ya que se tratará de determinar si la protagonista de la obra de teatro El divorcio del año lo estaba utilizando al momento de cruzar las vías mientras las barreras del cruce estaban bajas.

Noticia en desarrollo.-

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