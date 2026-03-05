Qué fue de la vida de los actores de la saga El Padrino: pocos lo saben

Los protagonistas de las tres películas sobre mafia que le pelean el podio a Los Soprano quedaron para siempre en la memoria de los espectadores como representantes de sus personajes.

El Padrino: Qué fue de la vida de toda la familia Corleone.

A más de cinco décadas de su estreno, El Padrino sigue siendo palabras mayores en la historia del cine. Dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, la saga no solo redefinió el género mafioso sino que cambió para siempre la vida de sus protagonistas. Imposible asociarlos con otros personajes. Algunos ya no están; pero otros, que tienen 80 o 90 años, continúan activos.

Cuando aceptó ponerse en la piel del patriarca de la familia mafiosa Corleone, Marlon Brando venía de años irregulares. Su Don Vito fue una resurrección artística: ganó su segundo Oscar y volvió a estar en la cima. Después llegaron títulos como Último tango en París y Apocalypse Now, pero los años 80 lo encontraron más errático y con problemas personales.

Se recluyó largas temporadas en su isla en Tahití y eligió papeles de manera esporádica, como en Superman. Falleció en 2004 , a los 80 años. Su legado, indiscutido, sigue asociado a la figura del Padrino.

Si hay un nombre que explotó tras la saga, es el de Al Pacino. Coppola lo defendió contra viento y marea para castearlo y el tiempo le dio la razón. Luego de El Padrino encadenó clásicos como Serpico, Tarde de perros y más tarde Scarface y Carlito’s Way. Ganó el Oscar por Esencia de mujer y nunca dejó de alternar cine, teatro y televisión. Con 85 años, sigue activo y vigente, incluso tras su trabajo en El irlandés. Es, sin vueltas, una leyenda viva.

Diane Keaton pasó de actriz teatral prometedora a estrella internacional gracias a su Kay Adams . En 1977 ganó el Oscar por Annie Hall y consolidó una carrera marcada por comedias sofisticadas y dramas sólidos. Fue parte de éxitos como El club de las primeras esposas y Padre de la novia. Falleció en octubre de 2025 , a los 79 años, dejando una huella imborrable en Hollywood.

James Caan (Sonny Corleone)

El Padrino - James Caan james caan Frame El Padrino

El temperamental Sonny tuvo la intensidad justa gracias a James Caan. Después del film participó en títulos como Un puente lejano y la inquietante Misery, que le dio una nominación al Globo de Oro. También supo reinventarse en comedias como Elf. En sus últimos años trabajó en series y películas independientes. Falleció en julio de 2022, a los 82 años, dejando una carrera sólida y querida por el público.

Robert Duvall (Tom Hagen)

El Padrino - Robert Duvall Robert Duvall Frame El Padrino

Sereno y calculador, Tom Hagen encontró en Robert Duvall a su intérprete ideal. Ya era respetado, pero la saga lo elevó. Ganó el Oscar por Tender Mercies y brilló en Apocalypse Now y Días de trueno. Con 95 años, falleció hace una semana, el 15 de febrero de 2026 después de una larga trayectoria.

Talia Shire (Connie Corleone)

El Padrino - Thalia Shire el padrino Frame El Padrino

Para Talia Shire, Connie fue el trampolín a la fama. Luego se convirtió en Adrian, la compañera de Rocky Balboa, en otra saga icónica. A lo largo de las décadas trabajó en cine independiente y proyectos familiares ligados a Coppola. Con 79 años, continúa activa y ligada al mundo del cine, incluso en producciones recientes del clan.

John Cazale (Fredo Corleone)

El Padrino - John Cazale john cazale Frame El Padrino

La historia de John Cazale es tan breve como impactante. Participó en apenas cinco películas, todas nominadas al Oscar a Mejor Película, y dejó una huella imborrable como Fredo. Murió en 1978, a los 42 años, víctima de cáncer de pulmón. Su talento y su relación con Meryl Streep alimentaron una leyenda que crece con el tiempo.

Robert De Niro (Joven Vito Corleone)

El Padrino - Robert De Niro robert de niro Frame El Padrino II

En El Padrino II, Robert De Niro asumió el desafío de encarnar al joven Vito y ganó el Oscar. Desde entonces construyó una de las filmografías más notables del cine estadounidense, con clásicos junto a Martin Scorsese como Taxi Driver, Toro salvaje y Buenos muchachos. Cofundador del Festival de Tribeca, hoy, con 82 años, sigue activo y es otro peso pesado que mantiene viva la herencia de la saga.