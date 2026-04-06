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La impresionante transformación de Brad Pitt para una nueva película: las imágenes

El actor sorprendió durante una filmación europea con un aspecto completamente renovado y acorde a un personaje marcado por el drama.

El actor sorprendió con un look más oscuro y descontracturado durante el rodaje en Europa.

El actor sorprendió con un look más oscuro y descontracturado durante el rodaje en Europa.

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  • El actor fue visto en Ámsterdam con un look totalmente distinto al habitual.

  • La transformación responde a las exigencias del guion de su nueva película.

  • El proyecto está dirigido por Edward Berger y se estrenará en 2027.

  • El cambio incluye cabello más oscuro, barba y un estilo más descuidado.

La impresionante transformación de Brad Pitt se debe a su papel en la película The Riders, donde adoptó un aspecto más oscuro, desprolijo y acorde a un personaje atravesado por una intensa historia personal. Este cambio responde a una búsqueda estética alineada con el tono dramático de la historia.

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
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El rodaje del film se desarrolla en distintas ciudades europeas, con especial foco en Ámsterdam, donde la presencia del actor generó gran expectativa entre vecinos y turistas. La producción tiene previsto su estreno en los próximos meses, lo que aumenta la atención sobre cada avance.

A lo largo de su carrera, el protagonista de Hollywood se destacó por modificar su imagen en función de cada personaje, consolidando un perfil camaleónico que lo mantiene vigente a sus 62 años. Esta versatilidad le permitió construir una filmografía marcada por desafíos interpretativos constantes.

Brad Pitt The Rider 1
El film se basa en una novela y recorre distintas locaciones europeas.

El film se basa en una novela y recorre distintas locaciones europeas.

Así se ve Brad Pitt con su nueva transformación

Durante las jornadas de filmación en la capital neerlandesa, el actor apareció con un estilo completamente renovado. Su cabello luce más oscuro y largo, especialmente en la zona de la nuca, con un peinado descontracturado. Además, sumó una barba que mezcla tonos rubios con canas, reforzando una imagen más madura y descuidada.

En algunas escenas, incluso se lo vio con golpes y marcas en el rostro, en línea con el tono dramático del relato. El vestuario también acompaña esta transformación: prendas amplias, informales y alejadas de la elegancia clásica que suele caracterizar sus apariciones en pantalla.

Brad Pitt The Rider 2
La transformación responde a un personaje atravesado por una historia dramática.

La transformación responde a un personaje atravesado por una historia dramática.

La película, dirigida por Edward Berger y basada en la novela de Tim Winton, narra la historia de un hombre que atraviesa Europa en busca de su esposa desaparecida, en un contexto cargado de tensión emocional. Este nuevo cambio se suma a otros recordados a lo largo de su trayectoria, como el cabello largo en Leyendas de pasión, el estilo rapado en Sr. y Sra. Smith o los looks más pulidos en la saga Ocean’s.

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