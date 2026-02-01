1 de febrero de 2026 Inicio
Se retiró del tenis siendo la número 1 y con tres títulos de Grand Slam: qué fue de la vida de Ashleigh Barty

La extenista australiana decidió colgar la raqueta a los 25 años a través de una publicación de Instagram e impactó al deporte. “Soy muy, muy feliz viviendo una vida aburrida y contenta. Siempre fui muy hogareña”, explicó.

Andrea Lonardi
Andrea Lonardi
Ashleigh Barty se retiró a los 25 años.

“Es importante que pueda disfrutar la próxima parte de mi vida como persona y no como atleta”, explicó Ashleigh Barty, la tenista que vivía su mejor momento como deportista: era la número uno del ranking WTA, tenía 15 títulos —entre ellos, tres Grand Slam— y decidió retirarse a los 25 años.

Sabalenka perdió la final en Melbourne.
La racha adversa de Sabalenka en el Australian Open: perdió la final por segundo año consecutivo

Fue una carrera corta, pero exitosa. Si bien jugó sus primeros partidos profesionales en 2010, en 2014 decidió dejar la actividad momentáneamente del tenis tras haber perdido en su debut en el US Open y comenzó a jugar al críquet en Australia. Luego de dos años volvió a competir y, en 2017, pudo conseguir sus primeras grandes victorias.

En 2018 tuvo uno de sus primeros grandes años, ya que sumó dos títulos WTA, Nottingham y Zhuhai, pero no abandonó el dobles, modalidad en la que ganó cuatro torneos y en la que ese mismo año alzó el trofeo del US Open.

Ashleigh Barty
Barty también juega al golf como hoobie.

En cuanto a su carrera de singles, en 2019 ingresó al top 10 del ranking y en junio se convirtió en campeona de Roland Garros al vencer a Marketa Vondrousova en sets corridos. Gracias a ese logro, subió al puesto número dos del mundo y quedó a un paso del liderazgo. Dos semanas después, ganó un título más y llegó a lo más alto del ranking.

En los años siguientes no solo consiguió más títulos WTA, sino que también se consagró en Wimbledon en 2021 y en el Abierto de Australia en 2022. Luego de haber obtenido tres Grand Slams, se tomó un momento para reflexionar y proyectar qué pretendía de su carrera. Febrero fue un mes de introspección para determinar si ese pensamiento recurrente podía concretarse, y así fue.

Ashleigh Barty
Fue campeona del Australian Open 2022 al vencer a Jessica Pegula.

En marzo de ese glorioso 2022 dijo “hasta acá” y publicó un posteo en Instagram junto a una entrevista: “Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo compartir esta noticia contigo, así que le pedí a mi buen amigo que me ayudara. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado en el camino; siempre estaré agradecida por los recuerdos de toda la vida que hemos creado juntos”.

Con ese solo posteo sorprendió al mundo del tenis y también al del deporte en general. Por decisión propia dejaba atrás todo tipo de privilegios deportivos y se disponía a vivir su vida principal, como en su momento lo hizo Gabriela Sabatini a los 26 años en 1996. Tras el anuncio, recibió el saludo y las felicitaciones de muchos colegas que la acompañaron a lo largo de su carrera.

ashleigh barty
Fue campeona de Wimbledon en 2021.

Al año siguiente fue madre y hoy, con 29 años, habló en una entrevista con The New Daily, en la que contó que su prioridad es su familia: “El enfoque principal en este momento es poder disfrutar de mis hijos y mi familia, y verlos crecer y desarrollarse. Me encanta mi vida, amo a mis hijos. Me encanta verlos aprender y probar cosas nuevas, y estoy deseando disfrutar de los próximos años con ellos”.

“No echo de menos vivir con una maleta, eso seguro. Siempre he sido muy hogareña y me encanta estar en casa. Me encanta pasar tiempo con mis hijos, mis hermanas, mis sobrinos y sobrinas. Soy muy, muy feliz viviendo una vida aburrida y contenta”, contó sobre su actualidad, pero también incursiona en otros deportes como el golf y nuevamente el criket, pero reapareció en el Australian Open 2026. Además, el 20 y 21 de febrero viajará a Shanghái, junto con Juan Martín del Potro, Jo-Wilfried Tsonga y Feliciano López para participar de una exhibición.

A diferencia de muchos deportistas que necesitan la disciplina como motor, ella establece una clara separación: “Hay muchas cosas que echo de menos del tenis y muchas otras que no, y creo que es porque he estado muy agradecida de haber vivido la experiencia de estar en el meollo del asunto y ahora también poder disfrutarlo como espectadora”.

Ashleigh Barty
Con 25 años, le dijo adiós al tenis.

La decisión de Ashleigh Barty no solo marcó el final prematuro de una carrera extraordinaria, sino que también abrió el debate sobre las prioridades personales en el deporte de alto rendimiento. En la cima del tenis mundial, eligió escuchar sus propias necesidades y dar un paso al costado para construir una vida lejos de la exigencia constante de la competencia.

