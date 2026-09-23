Los sugerentes gestos de Franco Colapinto con la hija de una famosa argentina El piloto argentino volvió a generar rumores en torno a su situación sentimental. Una interacción en Instagram con la influencer despertó comentarios sobre su vida amorosa. Agregar C5N en









El piloto de Alpine apareció entre los usuarios que le dieron "me gusta".

Franco Colapinto volvió a ocupar los comentarios en las redes sociales, aunque en esta ocasión fue por algo alejado del ámbito de la Fórmula 1. El piloto argentino protagonizó un particular gesto en Instagram hacia Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera y conductora Maru Botana, que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores de ambos.

El piloto de Alpine apareció entre los usuarios que le dieron "me gusta" a dos publicaciones recientes de Sofía en Instagram, en las que la joven compartió distintos momentos de su vida cotidiana. El nombre de Colapinto quedó visible entre las interacciones de esas fotografías, un detalle que no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca a ambas figuras.

Este gesto generó de inmediato comentarios entre los usuarios, que comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre el piloto y la joven, pese a que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre un romance entre ambos.

Mientras circulaban rumores que la vinculaban con quien este fin de semana correrá en Baku por una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1, a él lo relacionaron con la ex Gran Hermano Luana Fernández, quien reveló públicamente que hubo un intento de acercamiento entre ambos que finalmente no se concretó. "Un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio", contó Luana sobre aquel encuentro que nunca llegó a producirse.

Redes sociales La interacción de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana El gesto del piloto hacia Sofía Solá fue rápidamente detectado por los seguidores de la joven, quienes rápidamente se hicieron notar con comentarios en redes sociales ante la aparición de los "me gusta" de Colapinto en sus últimas publicaciones. La situación tomó mayor visibilidad cuando, en una de las intervenciones, un usuario destacó puntualmente el interés que había mostrado el piloto en el perfil de la influencer.

Sofia Sola, se mudó a España para probar suerte. Ese mismo comentario fue, a su vez, apreciado por la propia Sofía, quien también le dio "me gusta" a la observación del usuario, lo que sumó todavía más elementos a las especulaciones que ya circulaban entre ambos entornos de seguidores. Sofía Solá es la hija mayor de Maru Botana y de Bernardo Solá, y actualmente se desempeña dentro del mundo de la moda como influencer, manteniendo una activa presencia en sus redes sociales. Desde hace algunos meses, la joven se mudó a Barcelona, ciudad desde donde comparte con sus seguidores distintos aspectos de su nueva etapa de vida.