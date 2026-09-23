Javier Milei se reunió con Marco Rubio en la ONU: "Nuestra relación bilateral es sólida" El jefe de Estado mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de los EEUU, donde se abordaron temas relacionados con la energía, minerales críticos, producción agropecuaria y seguridad. También participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Por Agregar C5N en









Marco Rubio compartió fotos del encuentro en su cuenta de X.

Previo a su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el secretario de Estados de los EEUU, Marco Rubio. En el mismo, se abordaron temas relacionados con la energía, minerales críticos, producción agropecuaria y seguridad y, según expuso el funcionario en sus redes sociales la relación bilateral entre los paises es "sólida".

"Me complace ver al Presidente de Argentina Javier Milei en Nueva York hoy. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en X. Del cónclave también formaron parte el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.

Good to see Argentina’s President @JMilei in New York today.



Our bilateral relationship is strong, and our hemisphere is safer because of our close cooperation on energy, critical minerals, and agricultural issues. pic.twitter.com/zlSVeF6Blg — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 23, 2026 Durante el martes, Milei había formado parte del Escudo de las Américas donde, si bien no hubo foto oficial con Donald Trump, el mandatario estadounidense respaldó la gestión libertaria al asegurar que "en Argentina hubo dos victorias importantes".

En su discurso, Trump recordó su apoyo a los referentes de la derecha en Sudamérica. "Estados Unidos los apoya. A muchos de ustedes les di mi espaldarazo y tuvieron excelentes victorias electorales. Hasta ahora vamos nueve de nueve. Hubo una victoria muy importante en Colombia y en Argentina fueron dos veces. Fue una secuencia de victorias. Voy a hacer todo lo que pueda", expresó.

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas Según informó el medio Reuters. Burnham manifestó que ambos mandatarios establecieron una buena conexión durante sus primeros contactos y resaltó ó la importancia de robustecer la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Se trató del primer encuentro presencial desde que el funcionario británico asumió como primer ministro.