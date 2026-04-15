Qué ex Casi Ángeles anunció su casamiento: "Estoy feliz"

Una de las actrices más destacadas de todas las temporadas de Casi Ángeles anunció su casamiento: se trata de Rocío Igarzábal y su pareja Milton Cámara. Si bien la propuesta se había hecho dos años atrás en México, ahora lo concretarán.
Mediante un video en redes sociales, la pareja confirmó que está lista para dar el “sí” luego de 12 años de relación.
Una de las actrices más destacadas de todas las temporadas de Casi Ángeles anunció su casamiento: se trata de Rocío Igarzábal y su pareja Milton Cámara. Si bien la propuesta se había hecho dos años atrás en México, ahora lo concretarán.
A través de un video casero que grabaron ambos en su casa relajados, decidieron contar sus fanáticos la noticia: “Nos casamos después de dos años de que me lo propusiste en México. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó Rochi a su novio.
“Doce años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche”, contó y bromeó junto con Milton. Además, escribió en el posteo: “Fue lo mejor que pude hacer jajaja, es que hay nervios, emoción y más. Faltan pocas semanas... qué decirles, es mucho lo que se siente”.
Y explicó: “Me van a tener que bancar estas semanas porque estamos en cuenta regresiva y estoy muy emocionada. Qué loco que es casarse cuando uno ya compartió tanto con una persona…Me resulta muy flashero todo eso y estamos a menos de un mes del casamiento. Me flashea especialmente saber que Lupe va a estar ahí…”.
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