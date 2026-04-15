Qué ex Casi Ángeles anunció su casamiento: "Estoy feliz" Mediante un video en redes sociales, la pareja confirmó que está lista para dar el “sí” luego de 12 años de relación. + Seguir en







Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara. Redes sociales

Una de las actrices más destacadas de todas las temporadas de Casi Ángeles anunció su casamiento: se trata de Rocío Igarzábal y su pareja Milton Cámara. Si bien la propuesta se había hecho dos años atrás en México, ahora lo concretarán.

A través de un video casero que grabaron ambos en su casa relajados, decidieron contar sus fanáticos la noticia: “Nos casamos después de dos años de que me lo propusiste en México. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó Rochi a su novio.

Embed - ROCIO on Instagram: "Fue lo mejor que pude hacer jajaja es que hay nervios, emoción y más. Faltan pocas semanas... qué decirles, es mucho lo q se siente." View this post on Instagram “Doce años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche”, contó y bromeó junto con Milton. Además, escribió en el posteo: “Fue lo mejor que pude hacer jajaja, es que hay nervios, emoción y más. Faltan pocas semanas... qué decirles, es mucho lo que se siente”.

Y explicó: “Me van a tener que bancar estas semanas porque estamos en cuenta regresiva y estoy muy emocionada. Qué loco que es casarse cuando uno ya compartió tanto con una persona…Me resulta muy flashero todo eso y estamos a menos de un mes del casamiento. Me flashea especialmente saber que Lupe va a estar ahí…”.