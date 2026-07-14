Qué es de la vida de Gianluca Simeone tras su retiro del fútbol y formar una familia con Eva Bargiela

El hijo del "Cholo" encontró un nuevo rumbo profesional mientras acompaña el crecimiento de su familia junto a la modelo.

La vida de Gianluca Simeone dio un giro importante después de tomar una decisión que sorprendió al ambiente del fútbol : retirarse de la actividad profesional con apenas 27 años para iniciar una nueva etapa vinculada al deporte desde otro lugar. Mientras su hermano Giuliano Simeone disputa el Mundial 2026 con la Selección argentina , el exdelantero volvió a quedar en el centro de la escena por su presencia en las tribunas junto a Eva Bargiela , con quien formó una familia y comparte la crianza de su hijo Faustino .

Leandro Paredes y Lautaro Martínez sorprendieron con sus cambios de look en la previa a la semi ante Inglaterra

La noticia tomó fuerza luego de una entrevista, donde Gianluca expresó la emoción que vive acompañando a su hermano durante la Copa del Mundo. "Es un sueño acompañar a Giuliano y a la Selección argentina. El partido pasado fue terrible, así que estamos contentos de seguir" , afirmó el exfutbolista, con lo que dejó en claro el orgullo que siente por el presente deportivo de su hermano.

Además, reconoció que "se vive con más nervios al tener un hermano jugando en la Selección" , aunque aseguró que igualmente habría vivido el Mundial con la misma pasión como hincha argentino.

Durante la misma entrevista, Eva Bargiela también compartió sus sensaciones sobre la experiencia mundialista. La modelo sostuvo que "es un sueño" poder vivir un torneo de estas características en familia y confesó que la realidad terminó superando todo lo que imaginaba.

También admitió que ni las victorias argentinas logran tranquilizarla por completo: "Se sufre aunque Argentina vaya ganando, hasta que el árbitro no pite el final tenés miedo" , expresó entre risas, reflejando la tensión que genera seguir cada partido desde las tribunas.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone concedieron una entrevista.

Qué es de la vida de Gianluca Simeone

El retiro de Gianluca no significó un alejamiento definitivo del fútbol, sino un cambio estratégico de carrera. En distintas entrevistas explicó que la decisión fue meditada durante mucho tiempo y respondió tanto a cuestiones personales como profesionales.

El exdelantero e hijo de Diego "Cholo" Simeone señaló anteriormente que sentía haber alcanzado el techo de su evolución deportiva y prefirió comenzar una nueva etapa mientras aún era joven, una determinación poco habitual en el fútbol profesional.

Su presente laboral está enfocado en la representación de jugadores dentro de la agencia Impacto Deportivo, desde donde participa en la gestión de las carreras de varios futbolistas. De acuerdo con la información difundida por Ángeles Balbiani, su tarea principal consiste en acompañar profesionalmente a sus hermanos Giovanni (goleador de Torino de Italia) y Giuliano Simeone (además de su presente en la Scaloneta, juega en el Atlético Madrid), además del lateral de la Selección Argentina, Nahuel Molina, de manera que consolida un perfil empresarial ligado al mercado de pases y la planificación de carreras deportivas.

En el plano personal, Gianluca atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Junto a Eva Bargiela formó una familia con el nacimiento de Faustino, mientras ambos acompañan desde Estados Unidos el recorrido de Giuliano en el Mundial 2026.

En los últimos días compartieron distintas actividades familiares relacionadas con el torneo y también participaron del tradicional banderazo argentino antes de los encuentros de la Selección, mostrando la unión que caracteriza al clan Simeone.

Aunque en abril trascendió que volvió de manera puntual a jugar en el Club Argentino de Madrid, experiencia presentada como un proyecto especial en España, su actividad principal continúa siendo la representación de futbolistas y su preparación para desarrollar una carrera de largo plazo fuera de las canchas.