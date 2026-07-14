La curiosidad del árbitro que dirigirá a Argentina contra Inglaterra que despierta ilusión en los hinchas El juez encargado del cruce de semifinales tiene un antecedente que ilusiona a los fanáticos de la Selección. Por Agregar C5N en









En este Mundial 2026, Elfath ya dirigió tres encuentros. Redes sociales

La designación de Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 despertó una gran expectativa entre los hinchas argentinos, motivada por un antecedente puntual en su trayectoria. Este juez estuvo presente en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se desempeñó como cuarto árbitro.

Esta curiosidad tomó relevancia apenas se confirmó su nombre para el cruce de este miércoles, generando ilusión entre quienes ven en su designación un guiño de buena suerte, teniendo en cuenta que aquella final terminó con la consagración de la Selección Argentina como campeona del mundo.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026 Ismail Elfath tiene 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, y emigró a Estados Unidos a los 18 para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Austin, Texas. Aunque el fútbol lo acompañó desde chico, en determinado momento dejó de jugar para formarse como árbitro, camino que lo llevó a transformarse en uno de los referentes de su país. En 2001 obtuvo la ciudadanía estadounidense a través del Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad, actualmente suspendido.

Desde 2016 forma parte del listado de árbitros internacionales de la FIFA y desarrolló buena parte de su carrera dirigiendo en la MLS, liga en la que ya coincidió con Lionel Messi, ya que fue el encargado de arbitrar la final de la Leagues Cup 2023, certamen que Inter Miami se quedó por penales frente a Nashville tras igualar 1-1. A lo largo de su recorrido también dirigió en competencias de jerarquía como la Copa América, la Copa Oro, los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-20 y el Mundial de Clubes.

Redes sociales Su vínculo con la Albiceleste no se limita a la final de Qatar, en donde estuvo como cuarto árbitro, sino que también estuvo a cargo del partido de Argentina en Tokio 2020, un empate 1-1 en fase de grupos que terminó dejando al equipo eliminado por necesitar una victoria. En aquella ocasión fueron titulares Facundo Medina y Alexis Mac Allister, ambos presentes en el plantel actual.