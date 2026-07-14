Diego Maradona Junior calentó la previa de Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026: "Nunca va a ser normal"

El hijo del astro argentino aseguró que el duelo por las semifinales supera el aspecto futbolístico por el conflicto de Malvinas y el recuerdo de México 86.

“Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más”, aseguró Diego Maradona Jrs.

En la previa del duelo por semifinales del Mundial 2026 , Diego Maradona Junior opinó sobre el encuentro de Argentina e Inglaterra y marcó su diferencia con el entrenador Lionel Scaloni y algunos jugadores que consideraron que será solo “fútbol”. “Nunca va a ser un partido normal”, sentenció.

Messi, el nuevo William Wallace: por qué Escocia apoya a la Selección contra Inglaterra

El hijo del astro argentino se metió de lleno en cómo se vive la antesala del segundo choque, que le dará el pase a la final de la Copa del Mundo y que marcará el primer partido de Lionel Messi ante los ingleses.

En diálogo con Marca, Diego Junior aseguró que “enfrentar a Inglaterra siempre tiene un significado especial”. “Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal ”, sostuvo.

En ese sentido recordó el enfrentamiento de México 86 , que tenía a viva piel lo que significó la Guerra de Malvinas y que quedó en la historia del deporte por el triunfo argentino donde el Diez fue el protagonista estelar tras marcar los dos tantos que terminó con la victoria por 2 a 1, pero que significó también los dos goles más recordados como la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

“Para todos los argentinos y maradoneanos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86” , afirmó y recordó la actuación de su padre en el Estadio Azteca: “Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra”.

La mirada de Diego Maradona Junior a los dichos de Lionel Scaloni

Las declaraciones de Diego Maradona Jrs. fueron después que Lionel Scaloni hablara ante la prensa y pidiera no mezclar los hechos históricos con el partido de este miércoles ante Inglaterra por semifinales del Mundial 2026. “Es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más”, había dicho el santafecino tras la clasificación ante Suiza.

En esa línea, Maradona Junior, consideró que sin dudas el duelo excede el marco deportivo: “Nunca va a ser un partido normal, y este en concreto va a ser duro para nuestra Selección”.

Por su parte, analizando al rival, consideró que los ingleses “están bien”, pero “ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, luego de los cruces históricos de 1966, 1986, 1998 y Corea-Japón.