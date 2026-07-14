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14 de julio de 2026 Inicio

Una simulación anticipó hace 8 meses los semifinalistas del Mundial 2026 y adelantó quién será campeón

Una partida de videojuego jugada meses atrás terminó anticipando el desarrollo real del certamen. Los cruces de semifinales confirmaron una llamativa similitud entre la ficción y la competencia oficial.

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Se define el Mundial 2026

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Una partida de EA SPORTS FC 26 disputada ocho meses atrás por el streamer Davo Xeneize se transformó en tema de conversación en medio del Mundial 2026, luego de que sus resultados coincidieran de manera exacta con los cruces de semifinales que terminaron dándose en la Copa del Mundo actual. Lo que en principio fue un video de su transmisión del juego en Modo Carrera pensado para generar contenido terminó anticipando con precisión el desenlace de la fase decisiva del torneo.

Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona, a quien agradecen por la Mano de Dios a los ingleses.
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En esta simulación, Davo se puso al mando de la Selección argentina y llevó al equipo hasta semifinales para enfrentar a Inglaterra, exactamente el mismo cruce que se confirmó en la competencia real. Del otro lado de la llave, la partida ubicó a España frente a Francia, reproduciendo también ese enfrentamiento tal cual se dio en el certamen actual.

El desarrollo de esa semifinal virtual entre Argentina e Inglaterra fue especialmente dramático, ya que los ingleses se pusieron 2-0 arriba y luego ampliaron la ventaja a 3-1, pero la Albiceleste reaccionó para igualar 3-3 al cabo de los 90 minutos. Ya en el alargue, el equipo conducido por el streamer completó la remontada y se impuso por 5-4.

Del otro lado del cuadro, España eliminó a Francia tras un empate 1-1 que se sostuvo durante los 120 minutos y que se definió recién en la instancia de penales. Con ambas semifinales resueltas de la misma manera que en la realidad, la atención se posó también sobre el resultado final que había arrojado aquella partida, donde Davo se consagró campeón con Argentina tras vencer a España por 4-3.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026

El cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 está programado para este miércoles 15 de julio, a las 16, hora argentina. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario que albergará uno de los partidos más esperados de esta instancia del torneo.

La transmisión estará disponible a través de las señales de TyC Sports y DSports. En la televisión abierta habrá transmisión de Telefe y la Televisión Pública. También se podrá ver mediante Disney+ Plan Premium, plataforma que ofrece la cobertura oficial de ESPN para el Mundial 2026.

El resultado del partido definirá uno de los lugares de la final, en la que Argentina buscará revalidar su título y sumar su cuarta estrella, mientras que Inglaterra buscaría cortar una sequía de 60 años desde su única conquista, lograda en 1966.

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