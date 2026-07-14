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Bombazo: El Chiringuito desvinculó a su histórico conductor a días de la final del Mundial

La medida se tomó “de mutuo acuerdo” y aseguraron que la etapa concluirá el próximo 20 de julio. “Se cierra una década exitosa”, señalaron.

Atresmedia confirmó que JosepPedrerol no continuará al frente de El Chiringuito y Jugones

Atresmedia confirmó que Josep Pedrerol no continuará al frente de El Chiringuito y Jugones,

Después de 13 años, Josep Pedrerol y el grupo de comunicación, Atresmedia, le pusieron fin a la relación profesional “de común acuerdo”, según detallaron en un comunicado.

Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona, a quien agradecen por la Mano de Dios a los ingleses.
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En el mismo, puntualizaron que cierran así “una etapa de más de una década al frente de dos de los programas deportivos más reconocidos de la televisión española: El Chiringuito y Jugones.

El último programa será el próximo 20 de julio, coincidiendo con la emisión de un programa especial de 'El Chiringuito' con motivo de la final del Mundial. “Gracias por estos años, Atresmedia, y hasta siempre. Nos vemos, hasta el lunes en Jugones y a las 12 de la noche en Mega”, indicaron desde la propia cuenta de X de El Chiringuito TV y agregaron: "Se pone fin a su relación tras más de una década de exitosa trayectoria".

Por su parte, el grupo de comunicación destacó que el programa supo conectar “con millones de espectadores y seguidores con una fórmula centrada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte”.

También destacaron que ampliaron su influencia “más allá de la pantalla hasta consolidarse como fenómeno digital”. Si bien no detallaron nada sobre el futuro de Pedrerol, se habla que podría trasladar su proyecto, El Chiringuito, a Mediaset con quien el periodista ultima un acuerdo.

De igual modo, todavía quedan detalles por cerrar, una de las opciones que se barajan es que el programa pueda encontrar acomodo en Cuatro TV, cadena que en los últimos años ha reforzado su apuesta por los contenidos deportivos y de actualidad, según informaron desde un medio español.

La palabra de Josep Pedrerol tras su anuncio de la salida de Atresmedias

Luego que se confirmara su desvinculación de Atresmeidas, el periodista deportivo Josep Pedrerol pronunció sus propias palabras en el comunicado: “Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices. Y al mediodía con 'Jugones' hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”.

Por su parte, el director general de la empresa de comunicación, Jose Antonio Antón, le agradeció por el trabajo del periodista y su equipo: “Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro”.

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