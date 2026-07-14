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Un actor se mostró dolido por su reciente separación y ahora aseguran que sale con una amiga de su ex

Circulan versiones sobre un acercamiento entre el artista y una figura de las redes sociales. El vínculo cobra relevancia por la cercanía que existiría con su expareja.

Cachete había compartido en sus redes sociales su experiencia siguiendo a la Selección Argentina.

Cachete había compartido en sus redes sociales su experiencia siguiendo a la Selección Argentina.

Redes sociales

Cachete Sierra volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de su reciente separación de Fiorela Fio Giménez, con quien mantuvo una relación de varios años. En medio de su estadía en Estados Unidos para seguir el Mundial 2026, comenzaron a circular versiones que lo vinculan sentimentalmente con una nueva figura del ambiente digital.

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Según trascendió, el actor habría iniciado un acercamiento con la influencer Mar Cosca, quien según se supo mantiene una buena relación de amistad con Fio Giménez, la expareja de Cachete. Este detalle sumó un condimento particular a los rumores, dado el vínculo cercano que existiría entre la joven y la ex del actor.

Durante las últimas semanas, Cachete había compartido en sus redes sociales su experiencia siguiendo a la Selección argentina en el Mundial, mostrándose eufórico con cada triunfo del equipo junto a otros influencers y figuras del espectáculo presentes en el país. De acuerdo con la información difundida por Paparazzi, desde Miami surgieron versiones que aseguran que Agustín habría compartido distintos momentos con la creadora de contenido, e incluso trascendió una imagen de ambos juntos en la cancha, en la que el actor la alzaba sobre su hombro.

Quién es Mar Cosca, el supuesto nuevo amor de Cachete Sierra

Mar Cosca es una reconocida modelo, influencer y creadora de contenido argentina, con una importante comunidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Se caracteriza por compartir mini-vlogs sobre su vida diaria, rutinas de entrenamiento, moda y humor, lo que le permitió construir una fuerte conexión con una audiencia mayormente joven.

Además de su actividad en redes sociales, también incursiona en el teatro, faceta que combina con su rol como creadora de contenido digital. Su fama creció aún más luego de conocerse su vinculación con Cachete Sierra durante la cobertura del Mundial en Estados Unidos.

Entre los datos curiosos de su vida personal, se destaca que en 2021 diversos medios y seguidores comenzaron a compararla con la actriz española Ester Expósito por su marcado parecido físico, lo que la llevó a ganar fama como su "clon" argentino. También se hizo conocida por hablar de manera abierta sobre temas personales, entre estos la relación compleja que tuvo con su madre durante su infancia.

Según los rumores que circulan, Mar Cosca y Cachete Sierra habrían coincidido en distintas actividades vinculadas al Mundial y a acciones promocionales de marcas que acompañan a ambos en Estados Unidos. Fue justamente esa cercanía la que dio pie a las primeras especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre los dos.

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