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14 de julio de 2026 Inicio

El técnico de Egipto explicó su polémico gesto ante la Selección argentina y apuntó contra Lionel Messi

Hossam Hassan aclaró el motivos de su reacción durante la derrota sufrida contra la Albiceleste en los octavos de final del Mundial. Además, dio detalles del cruce con el 10.

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El momento del gesto del DT egipcio.

El momento del gesto del DT egipcio.

A una semana del heroico triunfo de la Selección argentina sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan, explicó el motivo de sus gestos polémicos hacia el árbitro francés Francois Letexier.

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"El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo ‘no estás siendo justo’”, aseguró el director técnico sobre la tarea del referí europeo, en declaraciones realizadas durante una entrevista con la periodista Mona El Shazly en la televisión egipcia.

Hassan realizó numerosas quejas por el gol anulado a Mostafa Ziko, mediante el VAR, por una falta a Lisandro Martínez y también reclamó una falta -inexistente- de Julián Álvarez sobre Mo Salah, en la jugada previa al tercer gol de la Albiceleste, que selló el 3-2.

Ibrahim Hassan integra el cuerpo técnico de la selección de Egipto y es hermano del DT Hossam Hassan.

Ibrahim Hassan integra el cuerpo técnico de la selección de Egipto y es hermano del DT Hossam Hassan.

Una situación que, tras la derrota, derivó en fuertes cuestionamientos de los jugadores africanos contra el arbitraje. Además, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) publicó un comunicado: "Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego".

Hassan apuntó contra Messi: "Terminó llorando"

Durante su presencia en los medios de Egipto, Hassan aprovechó para revelar pormenores del cruce que tuvo con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, luego del encuentro.

“Vino hacia mí y dijo ‘why?, why?, why? Y no sé qué más’. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente”, indicó el exgoleador.

La polémica reacción de la hija del DT de Egipto

Yara Hossam Hassan, hija de Hossan Hassan

Yara Hossam Hassan, hija de Hossan Hassan

Una de las más polémicas vino de parte de Yara Hossam Hassan, hija de Hossan Hassan, el director técnico del equipo egipcio. La joven, que suele usar sus redes para compartir sus viajes por el mundo, usó su perfil para apoyar a su padre y al equipo de fútbol.

Sobre la imagen figuraba una frase en inglés que, traducida al español, significa "La figura del partido de Argentina", en una clara insinuación que el juez favoreció al equipo dirigido por Lionel Scaloni y habría sido determinante para el resultado final.

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