El astrólogo que vaticinó las últimas victorias de la Selección argentina reveló las probabilidades ante Inglaterra

Juan Cruz Sirius anticipó que el duelo entre la Albiceleste e Inglaterra será “un partido intenso” y también destacó el peligro de la presencia de Harry Kane y Jude Bellingham. ¿A qué hora podrían ser los goles?

En las horas previas del segundo partido por las semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, varios empezaron a palpitar cómo se dará el choque y quienes comenzaron a tirar adelantos son los astros. En ese sentido, el astrólogo Juan Cruz Siriuis dio sus predicciones y reveló las probabilidades de goles o jugadas claves.

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En sus redes, y tal como lo viene haciendo desde el Mundial Qatar 2022 donde anticipó la obtención de la tercera estrella, el astrólogo volvió a l anzar sus sensaciones para lo que será el choque que se disputará este miércoles 15 de julio en el estadio de Atlanta ante los ingleses desde las 16, hora argentina.

En el análisis del rival, Sirius se basó en dos de las cuatro cartas astrales principales para el pronóstico contra Argentina y detalló que “no se trata de una especulación de último momento, sino que forma parte de una predicción realizada dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo”.

“En esas dos cartas astrales que si tengo de Inglaterra presenta bastante similitudes astrológicas con el panorama astrológico de Argentina: tiene buena presencia del planeta más positivo (Júpiter), ya que está transitando a principios de Leo formando buenos aspectos con el Sol y Venus de la carta del ciclo del DT (1º y 3º Aries) y con el ASC y Nodo Norte del debut mundialista de 1950 (1º Sagitario y 3º Aries). Incluso en la carta mensual (revolución lunar) del ciclo Tuchel para Atlanta, tiene a Júpiter elevado en el MC. Lo cual es un indicio muy positivo y peligroso para nosotros” , sentenció.

Ahora, dio a conocer cuáles serían los minutos con mayor probabilidad astrológica de que se produzcan goles o jugadas determinantes ante el equipo que tiene como figuras a Harry Kane y Jude Bellingham.

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Argentina, entre los cuatro mejores del mundo y protagonista de un Mundial récord

La Selección argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, ratificando una continuidad que ya lo ubica entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Según publicó la AFA, se trata de una regularidad inédita para el seleccionado nacional “en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período”. La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.

“La edición 2026 también quedará marcada por una particularidad sin precedentes: por primera vez en la historia de los Mundiales, las cuatro primeras selecciones del Ranking FIFA lograron clasificarse a las semifinales. En ese selecto grupo aparece Argentina, reafirmando su lugar entre las máximas referencias del fútbol mundial”, informaron.

Además, señalaron que, con la victoria contra Suiza, alcanzó 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Copas del Mundo, la segunda mejor racha para una selección sudamericana en la historia del torneo.