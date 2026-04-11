Qué es de la vida de Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter

Tras el final de la saga en 2011, el intérprete británico construyó un recorrido artístico diverso con trabajos en distintos géneros y escenarios.

La figura de Daniel Radcliffe quedó marcada por su papel en una de las sagas más populares del cine, Harry Potter , pero su recorrido posterior evidenció una búsqueda constante por ampliar su perfil artístico más allá de ese personaje. A partir de 2011, inició una etapa en la que priorizó la diversidad de proyectos.

Sus últimos proyectos incluyeron las películas Merrily We Roll Along (2025) y Now You See Me: Now You Don’t (2025), estrenadas en noviembre y diciembre.

En teatro, actuó en obras como Equus y Merrily We Roll Along, trabajo por el que obtuvo un premio Tony en 2024.

Tras el cierre de la saga, participó en films como Swiss Army Man (2016), Guns Akimbo (2019) y The Lost City (2022).

Daniel Radcliffe alcanzó fama internacional a los 11 años al interpretar a Harry Potter en ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

Su salto a la fama se dio a los 11 años , cuando fue elegido para interpretar a Harry Potter en la adaptación cinematográfica de la obra de J.K. Rowling. Durante una década participó en ocho películas que lo posicionaron a nivel global, consolidándolo como una de las caras más reconocidas del cine contemporáneo.

Tras ese período, el actor británico optó por evitar el encasillamiento y se inclinó por propuestas que le permitieran explorar distintos registros . Esta decisión marcó el rumbo de una carrera que se extendió hacia múltiples formatos y escenarios.

Luego de cerrar su participación en la saga, Daniel Radcliffe comenzó a incursionar en géneros diferentes, destacándose especialmente en la comedia y en propuestas con improntas poco convencionales. En cine, Daniel Radcliffe participó en producciones como Swiss Army Man (2016), Guns Akimbo (2019) y The Lost City (2022) , donde abordó desde el humor absurdo hasta la acción y la aventura.

Tras el fenómeno de Harry Potter, el actor construyó una carrera diversa en cine, teatro y televisión con roles alejados de su personaje inicial.

En el ámbito teatral , Daniel Radcliffe desarrolló una presencia sostenida con actuaciones en obras como Equus, How to Succeed in Business Without Really Trying y The Cripple of Inishmaan. Su desempeño en Merrily We Roll Along le valió un premio Tony en 2024 , consolidando su reconocimiento también en los escenarios.

Además, la carrera de Daniel Radcliffe incluyó participaciones en televisión, como la serie de antología Miracle Workers y la película Weird: The Al Yankovic Story (2022), donde interpretó al reconocido parodista musical, ampliando aún más su registro actoral.

La última producción en la que trabajó

En su etapa más reciente, el actor formó parte de la adaptación cinematográfica de Merrily We Roll Along, cuyo estreno se concretó el 5 de diciembre de 2025. Este proyecto representó una continuidad de su vínculo con el material teatral que ya le había otorgado reconocimiento previo.

Asimismo, también integró el elenco de Now You See Me: Now You Don’t, tercera entrega de la saga centrada en el mundo de la magia y los robos, que se estrenó el 14 de noviembre de 2025. Ambas producciones marcaron sus trabajos más recientes dentro del cine.

daniel radcliffe.jpg Daniel Radcliffe amplió su carrera tras la saga con trabajos en cine, teatro y televisión que evidencian una búsqueda constante por la diversidad de géneros.

De esta manera, Daniel Radcliffe sostuvo una carrera caracterizada por la elección de proyectos variados, consolidando un perfil que se aleja de su papel inicial y que se apoya en la versatilidad actoral.