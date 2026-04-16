Qué es de la vida de Cindy Lauper: tiene una historia con un pasado oscuro, y marcada por la militancia La cantante y compositora se convirtió en una referente pop en las últimas décadas del siglo pasado, pero hoy continúa sobre los escenarios y reclamando en causas sociales. + Seguir en







Cindy Lauper, ícono del pop de los 80, hoy. Cindy Lauper. Getty Images

Pasó de cantar en bares a convertirse en una de las voces más reconocidas del pop de los años 80.

Su historia personal estuvo atravesada por situaciones de violencia y precariedad en su juventud.

Supo reinventarse tras problemas de salud que pusieron en duda su carrera musical.

Hoy combina su legado artístico con una militancia activa por los derechos de la diversidad. La trayectoria de Cyndi Lauper condensa una historia de ascenso en la industria musical que convive con episodios personales complejos y una transformación hacia el activismo social. Nacida en Brooklyn en 1953, su camino artístico no fue lineal, sino que estuvo marcado por dificultades económicas, conflictos familiares y experiencias de violencia que atravesaron su adolescencia.

Cindy Lauper (2) Cindy Lauper, ícono de la música de los '80, con canciones como Girls Just Wanna Have Fun. Antes de alcanzar reconocimiento, Lauper pasó por distintos trabajos informales mientras intentaba abrirse camino en la escena musical de Nueva York, donde cantaba en bares durante la noche. Esa etapa inicial incluyó su paso por la banda Blue Angel, aunque el verdadero punto de quiebre llegó en 1983 con el lanzamiento de She's So Unusual, un disco que no solo tuvo impacto comercial sino que también introdujo una estética y un discurso que dialogaban con los cambios culturales de la época.

Canciones como Girls Just Want to Have Fun o Time After Time consolidaron su presencia en los rankings y la posicionaron como una figura central del pop. Sin embargo, detrás de ese éxito hubo momentos de fragilidad, como la lesión en sus cuerdas vocales durante los años 70 que casi la obliga a abandonar la música, hasta que un proceso de rehabilitación le permitió volver a cantar.

Vendió millones de discos y hoy lucha por los derechos de la comunidad LGBT Con el paso de las décadas, Lauper mantuvo su vínculo con la industria cultural, aunque con menor exposición que en su etapa inicial. Su carrera se expandió hacia la actuación y la composición, con reconocimientos como el premio Tony por el musical Kinky Boots, lo que reafirmó su capacidad para adaptarse a distintos formatos.

En paralelo, su figura se consolidó en el terreno del activismo, especialmente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, una causa que asumió como propia y que atraviesa buena parte de su agenda pública. Esa militancia no aparece como un gesto aislado, sino como una continuidad de los mensajes que ya estaban presentes en sus primeras canciones, donde cuestionaba mandatos culturales y proponía nuevas formas de expresión.