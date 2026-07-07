7 de julio de 2026 Inicio
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Raúl Jalil: "Las PASO no le sirven a la sociedad"

El gobernador de Catamarca definió las elecciones primarias obligatorias como "una encuesta muy cara" y explicó que "no fortalecen a los partidos políticos".

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Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos

"Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos", sostuvo Jalil.

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reiteró que "las PASO no le sirven a la sociedad", las definió como "una encuesta muy cara" y explicó que "no fortalecen a los partidos políticos".

"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos", agregó sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en momentos en los que se debate su utilidad.

"No se han utilizado como corresponden y creo que se tiene que resolver con el mayor consenso posible", completó.

El mandatario provincial confirmó que asistirá a la vigilia por el Día de la Independencia que se realizará este miércoles en la provincia de Tucumán. "Cada vez que nos invitaron, fuimos", recordó.

Respecto a la reforma del sistema electoral y la habilitación de listas colectoras, sostuvo que "esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos".

"También creo que está en una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores. Debe pertenecer a un consenso político y ya estamos dialogando". En lo personal no es algo que me convence"., añadió.

Po último, Jalil reforzó su apoyo al RIGI ya que "aceleró las inversiones mineras". "Catamarca se vio beneficiada por el RIGI. Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia", explicó en declaraciones a Futurock.

"Acá el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca. El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más", concluyó sobre el escenario político actual.

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