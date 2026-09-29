29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a la presentación, que solicita que el Estado nacional retome el mantenimiento vial.

Por
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a la provincia de Entre Ríos los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras en rutas nacionales.

Javier Milei despidió al senador Juan Carlos Pagotto: QEPD
Te puede interesar:

El mensaje de Milei por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

La presentaci&oacute;n fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Ad&aacute;n Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos

· Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

· Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

· Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

· Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

· Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

· Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

· Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande

Noticias relacionadas

De qué murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

De qué murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

Pagotto tenía 74 años. 

Qué senador de La Libertad Avanza reemplazará a Juan Carlos Pagotto

play

Falleció Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

Mauricio Macri junto a la extitular del FMI, Christine Lagarde.

La Cámara Federal frenó el intento de la fiscalía de llevar a Casación la causa por el préstamo del FMI a Macri

Adolfo Cambiaso asume un nuevo rol en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

en diputados se buscara definir el dictamen del proyecto de endeudamiento familiar

En Diputados se buscará definir el dictamen del proyecto de endeudamiento familiar

Rating Cero

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

últimas noticias

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

Hace 12 minutos
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

Hace 14 minutos
play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Hace 17 minutos
La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

Hace 21 minutos
La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Hace 38 minutos