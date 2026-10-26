Tras las elecciones en Brasil y sin Patricia Bullrich, Javier Milei volvió a reunir a su Gabinete luego de casi un mes El Presidente se encontró con sus ministros tras tres semanas de ausencia debido a diversos viajes por el exterior. Sin alusión a la reelección de Lula da Silva, se refirió a los comicios presidenciales de 2027 y analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias en el país. Por Agregar C5N en









Javier Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva en Brasil.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, tras tres semanas de ausencia debido a diversos viajes por el exterior. Sin alusión a la reelección de Lula da Silva, se refirió a los comicios presidenciales de 2027 y analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias en el país.

Según reseñó el Ejecutivo, en el encuentro "se abordaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, con especial atención a la situación económica, el contexto geopolítico global y las prioridades legislativas del Gobierno" y "se ratificó el rumbo del programa económico y se convocó a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos para profundizar las transformaciones en marcha".

"No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad", expresó Milei, y afirmó que "cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años". "No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla", añadió.

En esa línea, el mandatario expresó que "por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante".

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El análisis de Javier Milei sobre el contexto económico mundial En otro orden, el Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. Al respecto, explicó cómo este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina. Finalmente, en el plano legislativo, el presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.