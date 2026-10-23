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Se supo cómo fue la reacción del hombre que atropelló a Fabián Gianola

El actor superó la intervención quirúrgica con buenos resultados y ya se recupera en su domicilio.

El trámite legal ya está avanzando.

El trámite legal ya está avanzando.

Fabián Gianola dio a conocer cómo reaccionó el conductor que lo atropelló el lunes mientras cruzaba por la senda peatonal en la esquina de Melián y Deheza, en las inmediaciones del shopping DOT Baires. El actor, que sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, contó que el hombre no llegó a pedirle disculpas, aunque no lo tomó a mal.

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"No me pidió perdón, pero estábamos los dos muy shockeados. Era entendible", explicó Gianola. Lejos de mostrar enojo, el actor fue comprensivo con la reacción del conductor. "No me enojé con el señor. Estaba muy shockeado también. Yo me paré enseguida y me quedé en la vereda. Sinceramente, no me enojé. Lo vi asustado en un momento, a los minutos, cuando me miraba", relató.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto y cómo el conductor detuvo la marcha de inmediato para acercarse al actor caído en la calzada. Gianola destacó que tuvo suerte de no golpearse la cabeza, algo que podría haber agravado seriamente su estado. "Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", señaló en diálogo con TN.

Mientras se recupera en su casa luego de la intervención quirúrgica del miércoles, el trámite legal ya está avanzando. "Ya están hablando los abogados del seguro con mi abogado, así que eso está encaminado", indicó el actor de 63 años.

El humorista atraviesa un momento delicado de salud.

El humorista atraviesa un momento delicado de salud.

Fabián Gianola fue operado con éxito

La operación tuvo lugar el miércoles y fue definida como exitosa por el equipo médico a cargo del doctor Fernando Kairuz. Su pareja, Florencia Elizabeth, fue quien informó el resultado a través de sus redes sociales. "La operación de Fabián salió bien. A la noche le dan el alta y a casa a recuperarse. Gracias de corazón a todo el equipo médico del Doctor Fernando Kairuz y a todos los que estuvieron pendientes y nos hicieron llegar su cariño", escribió la bailarina en Instagram.

La fractura fue importante, según los médicos: "Tenía el hueso explotado, palabras del doc, y le pusieron unos cuantos tornillos", detalló Florencia. Además, los profesionales intervinieron la zona de la muñeca: "Le acomodaron los tendones que se le habían estirado debido al accidente", agregó.

El propio Gianola describió lo difícil que fueron los días previos a la cirugía. "Lunes y martes la pasé muy mal, se me caía el brazo y sentía el hueso cómo se me movía dentro de la piel. Era muy fea la sensación. Y mis dedos que casi no los podía tocar", relató. La operación le trajo alivio: "Después de la operación ya fue todo distinto. La semana que viene ya puedo manejar. Hoy ya tengo el brazo firme y puedo mover la mano y los dedos. La operación salió muy bien", declaró.

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