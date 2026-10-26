26 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción en los esports: murió el primer campeón mundial de League of Legends

El exjugador de Fnatic ganó el primer Mundial del videojuego en 2011 cuando apenas tenía 16 años y fue una de las figuras de los primeros años de la escena competitiva europea.

Por
Lauri Happonen

Lauri Happonen, conocido como, Cyanide, y exjugador de Fnatic, tenía 31 años.

El mundo de los esports está de luto luego de que se confirmara la muerte de Lauri Happonen, uno de los jugadores históricos de League of Legends, también conocido como Cyanide, que quedó en la historia por consagrarse campeón con apenas 16 años.

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La noticia del deceso del campeón mundial en 2011 con Fnatic fue confirmada por la Agencia de Servicios Digitales y de Datos de Población de Finlandia. De igual modo, hasta el momento la causa de muerte no fue informada públicamente.

Happonen supo tener el reconocimiento mundial cuando ganó el Campeonato Mundial de League of Legends en 2011, con tan solo 16 años. Posteriormente, llegó a las semifinales del Campeonato Mundial de 2013 y ganó el Campeonato Europeo tres veces consecutivas entre 2013 y 2014.

En Fnatic, Happonen jugó como jungla y desempeñó un papel fundamental para que el equipo ganara el Campeonato Mundial de League of Legends Temporada 1 (2011), siendo este su primer campeonato mundial en la historia del juego convirtiéndolo en uno de los jugadores más destacados de la primera generación.

“Todavía recuerdo la sensación de cuando ganamos. No podía creer que la gente quisiera tomarse fotos conmigo y hablar conmigo”, recordó Cyanide durante una entrevista con Ilta-Sanomat en 2018 y también comentó que siempre se había considerado un aficionado a la informática con baja autoestima.

Sin embargo, el apoyo de los aficionados tras el campeonato le ayudó a ganar confianza, haciendo de 2011 un año en el que sintió que estaba viviendo un sueño.

Quién fue Cyanide

A finales de 2014, Lauri Happonen se separó de Fnatic tras casi cuatro años juntos donde explicó que se debió a que “ya no era feliz” porque se presionaba demasiado y no lograba rendir al nivel que esperaba.“Caí en tal estado de depresión que tuve que parar por el bien de mi salud mental”, explicó sobre su decisión de retirarse.

Luego de la competición profesional, Cyanide se dedicó a la retransmisión en directo durante aproximadamente un año y medio, pero luego también la abandonó. En 2018, comenzó a estudiar administración de empresas en Helsinki, al tiempo que presentaba un programa de videojuegos para Yle Kioski Gaming.

En sus últimos años, Happonen participó en varios proyectos de esports a pequeña escala y trabajó como gerente de calidad en Finlandia. Según su perfil de LinkedIn, comenzó sus estudios en la Universidad de Valencia en otoño de 2025.

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