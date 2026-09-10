10 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran tres psiquiatras

Los citados para esta jornada de exposiciones son Aníbal Areco, Damián Chebar y la perito Blanca Hugelman. Intentarán explicar las decisiones de la Junta Médica Interdisciplinaria que atendió al exfutbolista.

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Nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este jueves prestan declaración indagatoria tres psiquiatras citados como testigos por parte de las defensas de los imputados.

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.
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El testimonio de los profesionales abrirá con las exposiciones de Aníbal Areco, médico legista, psiquiatra y miembro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, junto al psiquiatra Damián Chebar, ambos convocados por Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Por la tarde, a las 16, será el turno de la perito Blanca Hugelman, propuesta por los defensores del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo y Hernán Guaita.

El m&eacute;dico de cabecera y amigo de Maradona podr&iacute;a tener una pena de 25 a&ntilde;os.

El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

De acuerdo con fuentes judiciales de NA, la estrategia de las defensas busca focalizar la atención en las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria. El objetivo principal es respaldar la postura de que el astro del fútbol se encontraba plenamente capaz al momento de su internación domiciliaria y no manifestaba un riesgo inminente para su integridad física ni la de terceros.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo sigue el proceso

El proceso judicial analiza la responsabilidad por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Además de Cosachov y Díaz, la causa tiene imputados al neurocirujano Leopoldo Luque, al enfermero Ricardo Almirón, al jefe de enfermería Mariano Perroni, al médico clínico Pedro Di Spagna y a la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid se encamina a un juicio por jurados populares, instancia que permanece paralizada debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

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