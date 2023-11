Primavera Sound 2023: The Cure y Blur lideraron un festival plural, innovador y nostálgico

Fantasmagoria, la banda encargada de abrir esta nueva edición con la fuerza de su rock crudo, dijo presente en el Stage Primavera para luego dar paso a Mi amigo Invencible , Fermín y Hombres Bien en los Stage Heineken, Barcelona y Nobody Is Normal respectivamente.

Una tarde que dio lugar a los sonidos multifacéticos y experimentales de Massacre, Black Midi, Just Mustard, Ronpe 99 y Richard Coleman & TSE, con performance que sorprendieron con nuevos materiales.

También estuvieron artistas como Slowdive, Las Tussi, K4, Akim 88, Pacífica, DJ Kezla y Róisín Murphy, sacudiendo el atardecer de un fin de semana icónico para la música.

No faltaron en la jornada del sábado músicos nacionales de la talla de Conociendo Rusia y El mató a un policía motorizado.

Luego fue el turno de Dillom con la potencia que lo caracteriza. Su despliegue en el escenario fue un testimonio de su habilidad para fusionar el rap con elementos de rock, hip-hop y electrónica. Pasó por los hits de Post mortem y también por los temas de su último EP AD HONOREM, Vol. 1

Dillom es uno de los artistas de la nueva escena que no solo rinde tributo constante a artistas de trayectoria nacional, de hecho en el Primavera Sound no faltó su característico guiño a Pity Álvarez con su interpretación de "Una Vela” de Intoxicados, sino que también marcó uno de los momentos cumbre de la noche cuando sorprendió al público con un cover de “Nos Siguen Pegando Abajo” de Charly García como una bandera implícita de las convicciones que lo definen como artista.

Dillom no solo presenta un look and feel de rockstar old school sino que además destaca su espíritu contestatario e irreverente reflejado en su música, en sus letras y en su puesta en escena con una banda de músicos que potencia la esencia de su sonido.

El headliner principal de los invitados locales sirvió como previa perfecta para el esperado regreso de The Cure al país después de más de una década de ausencia.

Al momento en que Robert Smith y su banda subieron al escenario Heineken de Parque Sarmiento precedidos por una ambientación de tormenta y luces tenues que identifican el clima de su música, la presencia impecable de los ingleses prendió el sonido de la nostalgia. Con una remera del sol de la bandera argentina pero con el labial corrido, un guiño espectacular que entrelaza la Argentina con la identidad The Cure, Smith abrió con Alone y Pictures of You el set list de casi tres horas de la banda.

Los británicos entregaron excelencia instrumental y musical a las más de 55,000 presentes en el predio que resonaron con los acordes de clásicos inoxidables. A medida que avanzaba el set, la banda desplegó un abanico de sus éxitos atemporales. "Lovesong" provocó suspiros colectivos, una oda romántica que trajo consigo la magia del pasado.

Smith, con su característica melena y maquillaje de ojos, se convirtió en el guía de esta travesía sonora que culminó con "Boys Don't Cry", una explosión de energía que encapsuló la esencia misma de The Cure.

Embed - C5N on Instagram View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Segunda Jornada del Primavera Sound

La segunda jornada del Primavera Sound en Buenos Aires resultó ser una explosión de estilos. Desde el íntimo y reflexivo Milo J hasta la energía inconfundible de Blur, pasando por la innovación de Beck y el despliegue escénico de Pet Shop Boys, la diversidad musical fue la protagonista de la noche.

Limón, Winona Riders, Juana Rozas, Ryan, Yamie Safdie y Rayos Laser protagonizaron las primeras horas del domingo marcando el poder compositivo del movimiento de músicos argentinos.

Bandas de trayectoria como la mítica agrupación Virus, que hoy se encuentra transitando un tour despedida, y Turf fueron algunas de las presentaciones nacionales más celebradas de la jornada.

Mientras por el Stage Barcelona y Nobody Is No pasaron figuras más que interesantes y cautivantes del hip hop, trap, indiepop, electrónica experimental y rock. Juana Rozas, Off!, Weyes Blood, Lara91k y Evlay y Milo J ofrecieron set potentes que dieron lugar a shows tremendos de Dorian Electra, The Blessed Madonna, Anita B Queen y J.Catriel.

Milo J transitó su repertorio con la introspección que caracterizan a sus letras, cargadas de reflexiones personales que se se fusionan con la fuerza de su rap y que logra calar en las generaciones jóvenes que se identifican con su música. Canciones como "Rara vez" y "Morning" retumbaron en el Parque Sarmiento con la puesta en escena minimalista de Milo, quien cómo es de costumbre presentó su set acústico con mate en mano y la honestidad artística que lo caracteriza.

Para celebración de los presentes interpretó “Dinosaurios”, de Charly García. Cuarenta años después, Milo de 17 años, trae a la conversación de los jóvenes este clásico vigente de cara a los tiempos actuales, enarbolando una postura implícita ante las realidades que interpelan la política argentina.

Cerró con la session 57 que tiene en colaboración con Bizarrap y que lo llevó a presentarse en los Latin Grammy 2023 con su corta trayectoria artística.

El eclecticismo de Beck se desplegó en el escenario Primavera, donde el artista ofreció un espectáculo que combinó géneros tan diversos como el folk, el rock y la electrónica. Con su característica mezcla de experimentación musical y la audacia de sus letras, Beck logró mantener la atención de la multitud, abarcando todas las dimensiones de su vasto repertorio.

beck.jpg El eclecticismo de Beck se desplegó en el escenario Primavera.

Una de las sorpresas de la noche fue cuando el multinstrumentista invitó a Damon Albarn a subir a tocar "The Valley of the Pagans” un tema Gorillaz en colaboración con Beck que adelantó la presencia del frontman de Blur en el escenario.

La extravagancia hizo su aparición con Pet Shop Boys con luces deslumbrantes, proyecciones futuristas y trajes que el dúo británico hizo honor a su reputación de ofrecer performances que van más allá de la música. Los éxitos de décadas pasadas resonaron en el recinto, recordándonos por qué Neil Tennant y Chris Lowe son los maestros del synth-pop, con un espectáculo que no solo fue un viaje nostálgico a través de sus éxitos atemporales, sino también una celebración del poder transformador de la música.

Desde los primeros acordes de "West End Girls", la energía contagiosa de Neil Tennant y Chris Lowe envolvió a la audiencia. El dúo, vestido con su icónica estética vanguardista, se movía con elegancia por el escenario, encantando a los presentes con una combinación de beats electrónicos y letras cautivadoras.

El repertorio de Pet Shop Boys abarcó décadas de éxitos, pero no se limitó solo a la nostalgia. Temas como "Go West" resonaron con fuerza, recordando no solo la época de la "cortina de hierro" sino también proyectando un mensaje de esperanza y libertad que sigue siendo relevante en la actualidad.

A medida que el concierto alcanzaba su clímax con "It's a Sin" y "Always on My Mind", la conexión entre Pet Shop Boys y su público alcanzó su punto álgido. Neil Tennant agradeció a la audiencia por su continua lealtad y prometió volver a Buenos Aires.

El broche de oro de la noche lo puso Blur, la banda británica que ha marcado a varias generaciones. Desde los acordes iniciales de "Song 2" hasta las nostálgicas notas de "Tender", no solo interpretó sus éxitos sino que Damon Albarn y compañía demostraron por qué su música logró trascender.

Albarn, carismático y magnético como siempre, se movió por el escenario con una presencia imponente. La banda, en perfecta sincronía, desató un torrente de clásicos que abarcó toda su carrera. Desde las melodías melancólicas de "Beetlebum" hasta la vitalidad frenética de "Girls and Boys", Blur demostró por qué son considerados uno de los grandes íconos del britpop.

El escenario se convirtió en un campo de juego interactivo cuando Albarn invitó a fans a unirse a la banda en el escenario. Pero el momento culminante llegó cuando, en medio de la aclamación del público, anunció que este podría ser "the last show" en Argentina. La multitud respondió con una ovación en todo el predio del Parque Sarmiento.

Con "Parklife" como cierre épico, Blur dejó el escenario entre agradecimientos y promesas de regreso. La noche se despidió con la sensación de haber sido testigos de un capítulo inolvidable en la historia del Primavera Sound Buenos Aires 2023. Blur no solo entregó un concierto, sino una experiencia completa.



Así concluyeron dos noches inolvidables del Primavera Sound Buenos Aires 2023, uno de los más interesantes en la escena internacional, que dejó altas expectativas para su edición en 2024.