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Luto en la TV: murió un periodista que tuvo una exitosa carrera

El comunicador deja un legado de más de tres décadas dedicadas a la información económica y legal.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de afecto por parte de colegas y seguidores.

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La noticia del fallecimiento de Jhon Jairo 'JJ' Pinilla conmocionó al ambiente periodístico colombiano en la mañana del martes, luego de conocerse que el comunicador había muerto durante la tarde del lunes anterior. Aunque el reconocido periodista se había alejado de las pantallas en 2024 luego de jubilarse, su partida generó un fuerte impacto entre colegas y televidentes.

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Fue el periodista Luis Carlos Vélez quien confirmó públicamente la noticia a través de sus redes sociales, dando inicio a una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento hacia la trayectoria de Pinilla. Distintos comunicadores destacaron su rigor profesional y su vocación, cualidades que marcaron a varias generaciones dentro del oficio.

La muerte lo encontró en la ciudad de Bogotá a sus 63 años y hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento. Vélez fue uno de los primeros en expresar públicamente su pesar, con un mensaje en el que definió a Pinilla como un mentor y un profesional ejemplar: "Lamento mucho la partida de 'JJ' Pinilla. Gran periodista y mentor. Trabajamos juntos en Noticias Caracol. Hombre metódico, inteligente, amable y gran profesional. Un abrazo inmenso a su esposa e hijos".

Quién fue Jhon Jairo JJ Pinilla

Pinilla nació en la ciudad de Manizales y se formó como comunicador en la Institución Universitaria Uninpahu. A lo largo de su carrera, orientó su trabajo hacia la cobertura de temas económicos y legales, un área en la que construyó gran parte de su prestigio profesional.

Su recorrido por distintos medios incluyó pasos por RCN Radio, el Noticiero Nacional, el Noticiero 24 Horas y el diario El Tiempo, espacios donde fue consolidando su perfil como referente en información económica dentro del periodismo colombiano.

La etapa final y más extensa de su trayectoria transcurrió en Noticias Caracol, medio en el que trabajó durante 16 años hasta su jubilación en octubre de 2024. En ese lugar no solo se destacó por su labor periodística, sino que también se convirtió en una figura de referencia y mentor para otros colegas de redacción.

Quienes compartieron trabajo con él lo recuerdan como un profesional de trato sencillo y con una vocación de servicio que iba más allá de la tarea diaria. Sus excompañeros coinciden en que su legado se mantendrá tanto en las coberturas que realizó como en la formación de los comunicadores que se inspiraron en su ejemplo.

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