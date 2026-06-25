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Preocupación por la salud de una participante de Gran Hermano: tuvieron que atenderla los médicos

La jugadora cayó de cara al piso en plena gala y debió ser asistida por el equipo de salud del programa.

El accidente se viralizó en minutos y acaparó la atención de los seguidores del reality.

El accidente se viralizó en minutos y acaparó la atención de los seguidores del reality.

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Yanina Zilli protagonizó un accidente durante la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada. La participante cayó de cara al piso al intentar llegar antes que el resto al teléfono dorado y debió ser atendida de inmediato por el equipo médico del reality, lo que despertó la alarma tanto dentro de la casa como en el estudio.

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.
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El episodio quedó registrado en cámara y se convirtió rápidamente en el tema más comentado de la noche en X. Zilli estaba visiblemente afectada por el golpe y en un momento pareció estar a punto de desmayarse. "Me siento mal", se la escuchó decir mientras sus compañeros corrían a asistirla.

Santiago del Moro, conductor del programa, mostró al aire que el equipo médico había ingresado a la casa para evaluar el estado de la participante y transmitir tranquilidad al público. La intervención médica frenó momentáneamente el desarrollo de la gala y dejó en suspenso la continuidad de Zilli en esa jornada. Luego de la revisión, confirmaron que la ex vedette estaba en condiciones de votar. Cumplida esa instancia, regresó a la habitación a recostarse mientras el programa retomaba su curso.

Qué le pasó a Yanina Zilli

Todo ocurrió cuando sonó el teléfono dorado en la casa, uno de los momentos de mayor tensión dentro del juego. En el apuro por llegar antes que sus compañeros, Zilli trastabilló y cayó de cara al piso con fuerza. Emanuel Di Gioia, que había llegado primero al aparato, abandonó el teléfono en cuanto la vio caída y corrió a ayudarla junto a otros participantes.

El equipo médico que ingresó a atenderla le indicó que debía mantener las piernas elevadas y determinó que tenía "5 de presión". Mariela, una de sus compañeras más cercanas, intentó tranquilizarla con una explicación: "Fue por el susto, el shock".

La noche tuvo además otro episodio importante, ya que al inicio de la gala de nominación de la semana 18, Gran Hermano sancionó a Andrea del Boca por hablar del exterior, la envió directamente a placa y le impidió participar de la votación.

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