Quién es el favorito de Gran Hermano para salir de la placa de nominados este jueves 25 de junio, según las encuestas Los sondeos en las redes sociales anticipan un escenario inesperado de cara a la próxima gala de eliminación. Agregar C5N en









Un participante arrasó en las encuestas informales.

La gala de nominaciones del miércoles por la noche dejó un panorama sumamente complejo y una placa multitudinaria en Gran Hermano. A los nombres elegidos por los participantes en el confesionario, que fueron Yipio, Campanita, Nenu, Hanssen, Cinzia y Manu, se le sumó Charlotte por decisión de JC, el líder de la semana, quien utilizó su facultad para subirla de forma directa. Además, la composición final ya arrastraba a dos competidores en la cuerda floja antes de que se abriera el juego en el confesionario.

El listado definitivo incluye a Andrea Del Boca, quien fue sancionada de manera tajante por el "Big" tras haber brindado información proveniente del afuera, lo que rompió el aislamiento obligatorio. A su lado quedó Emanuel Di Gioia, cuyo destino en la placa se selló de forma automática al momento de atender el teléfono rojo. Con este escenario montado, la dinámica de votación cambió y ahora el público deberá manifestar su apoyo emitiendo votos de manera positiva.

La expectativa de cara a la emisión de este jueves por la noche está puesta en cómo reaccionará la audiencia ante una de las placas más grandes de la actual edición. Los seguidores del reality definirán el destino de los nominados y se develará oficialmente quiénes logran acaparar el mayor caudal de votos para salir definitivamente de la zona de peligro y asegurar su permanencia en la casa más famosa del país.

Qué dicen las encuestas de Gran Hermano: quién se salva de estar nominado A la par de las instancias oficiales de la competencia, el universo de las redes comenzó a moverse con fuerza a través de los votos informales que buscan anticipar el veredicto del público. Con la modalidad de voto positivo activada, los seguidores del reality manifestaron sus preferencias respecto a quiénes desean asegurar dentro del juego. Lo llamativo de las tendencias preliminares radica en que se rompió la lógica que muchos daban por sentada en la previa del programa.

A pesar de que el sentido común indicaba que Charlotte Caniggia arrasaría en los porcentajes debido a su alta popularidad mediática, los primeros relevamientos arrojaron un escenario imprevisto. La hija del exfutbolista, quedó relegada a la quinta posición de las preferencias, cediendo el protagonismo absoluto a Manuel Ibero, quien se consolidó sólidamente al frente del listado como el gran candidato a salir de la placa.

El panorama detallado de estas mediciones proviene de espacios con amplia credibilidad entre los fanáticos. La cuenta GH Trivia, que junto a Fefe Bongiorno suelen manejar los testeos más fiables de las redes, ponen al ex de Zoe Bogach primero seguido de cerca por Cinzia y Andrea del Boca. Este trío parece haber capitalizado la mayor simpatía de los espectadores durante las últimas horas, sacando una luz de ventaja en la consideración general. En la vereda opuesta, el escenario se presenta sumamente complejo para otros participantes que no logran traccionar el apoyo necesario. En el fondo de las preferencias aparece Hanssen en el último lugar, acompañado muy de cerca por Nenu y Campanita en una sintonía similar. Si bien la definición final ocurrirá durante la transmisión televisiva conducida por Santiago del Moro, las proyecciones actuales marcan que Manu Ibero es el jugador con mejor perfil ante la audiencia.