Preocupación por la desaparición de Daniela Celis de las redes sociales: qué pasó con Thiago Medina

Desde que salieron de la casa, Daniela Celis y Thiago Medina fue una de las parejitas que se ha ganado el cariño de los televidentes y más desde el anuncio de su embarazo de gemelos. Tras ellos, los hermanitos compartieron algunos momentos de la nueva familia que estaban gestando, pero e n el último tiempo la oriunda de Merlo ya no tiene activa su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó?

A pesar de que no era muy activa en redes sociales desde que se enteró de que estaba embarazada, solía subir videos o fotos de canje, en un principio decidió borrar todas las publicaciones de Instagram, sin embargo, ahora, directamente aparece la leyenda “esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”.