8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Endeudados, jubilados y personas con discapacidad marcharán hacia Plaza Congreso

La movilización está prevista para este miércoles, entre las 11 y las 13, sobre el comienzo de la sesión en Diputados. La morosidad se trata de una problemática que afecta a 20 millones de argentinos y para la cual hay ya presentados más de 40 proyectos de ley.

Por
Una nueva movilización hacia el Congreso.

Una nueva movilización hacia el Congreso.

X (@izquierdadiario)

Personas con discapacidad, endeudados y jubilados se movilizarán este miércoles a las 11 en Plaza Congreso, en el marco de la sesión convocada por la oposición para abordar el endeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Alerta sanitaria: detectan 3 casos de corovinarus variante BA,3.2 en Argentina
Te puede interesar:

Alerta sanitaria: detectan tres casos de una variante del Covid-19 en Argentina

Durante la jornada se harán asesorías jurídicas para personas endeudadas, una radio abierta y el despliegue de un gran mapa de la deuda que ilustra los datos de cada provincia. También habrá una convocatoria impulsadas por los colectivos por los derechos de las personas con discapacidad.

La convocatoria para la marcha de este miércoles.

La convocatoria para la marcha de este miércoles.

Las actividades se desarrollarán en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados, en una jornada que reunirá distintos reclamos vinculados con la situación económica y social, entre ellos, el impacto del sobreendeudamiento familiar, una problemática que afecta a 20 millones de argentinos y para la cual hay ya presentados más de 40 proyectos de ley. También se intentará avanzar en Diputados con la extensión de la emergencia en discapacidad.

La jornada coincidirá además con la tradicional movilización que jubilados realizan cada miércoles frente al Congreso, donde está vez también tendrán lugar las distintas acciones impulsadas por los colectivos convocantes.

La consigna para la movilización del próximo miércoles.

La consigna para la movilización del próximo miércoles.

El objetivo es instalar en la agenda pública el impacto del sobreendeudamiento familiar y plantear la necesidad de avanzar en soluciones concretas para las personas y familias afectadas.

Diputados comenzará a tratar este miércoles los proyectos por morosidad y la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 12 horas a tratar las iniciativas sobre el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad con el objetivo de forzar a las comisiones a avanzar con su discusión.

La estrategia opositora apunta a establecer plazos concretos para que las iniciativas obtengan dictamen y puedan llegar al recinto. En el caso de la morosidad, se trata de más de 50 proyectos que buscan abordar el nivel de endeudamiento de las familias y que permanecen pendientes de tratamiento.

El escenario quedó marcado por una nueva pulseada con La Libertad Avanza, que abrió el debate en las comisiones de Finanzas y Discapacidad y pretende desarrollar las discusiones durante septiembre. La oposición considera que ese esquema extiende los tiempos y decidió mantener la convocatoria al recinto.

El presidente de la comisión de Finanzas, el libertario Santiago Pauli, planteó un calendario de trabajo que contempla reuniones informativas y la posibilidad de avanzar con los dictámenes hacia el final del mes. Entre las fechas tentativas figuran el 23 y el 30 de septiembre, cuando se buscaría unificar los distintos giros y avanzar en una posición común sobre los proyectos vinculados con la morosidad.

Los bloques opositores, en cambio, pretenden que las comisiones sean emplazadas este miércoles para acelerar el tratamiento. El planteo fue respaldado por Provincias Unidas, Unión por la Patria, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

Uno de los principales interrogantes estará puesto en la capacidad de la oposición para reunir el quórum necesario. En la sesión del 26 de agosto, los bloques que impulsaron estos temas habían logrado reunir 133 diputados, aunque no alcanzaron los dos tercios necesarios para avanzar con el tratamiento en el recinto.

Para este miércoles, las estimaciones son más ajustadas. El número podría ubicarse en torno a los 129 legisladores e incluso ser menor, debido a las dudas sobre la presencia de diputados de provincias cuyos representantes suelen acompañar algunas iniciativas del oficialismo, entre ellas Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.

Así, la sesión especial tendrá como principal objetivo medir fuerzas en el recinto y definir si la oposición consigue imponerle a las comisiones un calendario más acelerado para dos temas que generan una fuerte disputa política con el Gobierno.

Noticias relacionadas

La tía de Loan cuestionó el accionar del comisario Maciel.

Juicio por Loan: Laudelina se quebró en su declaración y pidió perdón "por las mentiras"

play

Muerte en el Ferrocarril Urquiza: hallaron sin vida a un hombre de 74 años

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar

Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias.

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 

¿Vuelve el calor? Suben las temperaturas, pero todavía rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 

Tragedia en La Plata: un joven de 19 años fue atropellado por el tren al cruzar en moto con la barrera baja

Rating Cero

El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Durante su internación, La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK.

Revelaron que internaron a La Joaqui tras su separación con Luck Ra: los motivos y cómo está de salud

El reconocido periodista falleció a los 84 años.

Conmoción: murió un famoso periodista tras estar en terapia intensiva por graves problemas de salud

La actriz podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Preocupación: internaron de urgencia a Soledad Silveyra tras un accidente en su casa

Qué le pasó a Tini.

Desgarrador momento: qué le pasó a Tini Stoessel en medio del show que le impidió cantar

últimas noticias

Alerta sanitaria: detectan 3 casos de corovinarus variante BA,3.2 en Argentina

Alerta sanitaria: detectan tres casos de una variante del Covid-19 en Argentina

Hace 6 minutos
El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Hace 10 minutos
El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Hace 16 minutos
El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.

Juicio por Federico Aramburú: el acusado confesó haber disparado pero alegó "legítima defensa"

Hace 38 minutos
El nuevo régimen está suspendido por 90 días. 

El Gobierno consideró "inaceptable" que la Justicia bonaerense suspenda la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Hace 47 minutos