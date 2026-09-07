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La impresionante transformación física de Oriana Sabatini con su nuevo look: parece otra persona

La cantante se volcó por una imagen completamente diferente y la publicación se llenó de reacciones en minutos. La respuesta de Dybala en los comentarios.

Se inclinó por un rubio claro con corte bob de textura húmeda que renovó por completo su apariencia.

Se inclinó por un rubio claro con corte bob de textura húmeda que renovó por completo su apariencia.

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Oriana Sabatini sorprendió a sus casi siete millones de seguidores en Instagram con un cambio de imagen que se convirtió en tendencia en pocas horas. La artista dejó atrás el pelo negro azabache que la caracterizó durante años y se inclinó por un rubio claro con corte bob de textura húmeda que renovó por completo su apariencia.

El actor se separó de su pareja tras 35 años.
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La transformación fue acompañada con una publicación en la que subió una serie de fotos que mostraron el proceso paso a paso, desde el estudio de maquillaje y peluquería hasta el resultado final. En las imágenes, lució además un maquillaje intenso en tonos lilas con delineado marcado, una propuesta que potenció el contraste con el nuevo color de pelo y terminó de cerrar una imagen que sus seguidores se dedicaron a comentar.

La publicación acumuló miles de likes y una gran cantidad de comentarios en minutos. "¿¿Perdón??"; "HOT"; "No puede ser"; "No, bueno, chau. Estoy enamorada", fueron algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios. Entre quienes reaccionaron también aparecieron María Becerra, Cami Mayan y la propia Tini Stoessel, que expresó su asombro con un escueto "Que?" acompañado de un emoji de corazón.

El cambio llega a seis meses del nacimiento de su hija Gia, en un momento de nueva etapa personal para la cantante. No es la primera vez que Oriana sorprende con una transformación estética completamente distinta a lo que venía mostrando. Por ejemplo, en 2022 impactó con un flequillo corto y cejas decoloradas, y en enero de 2023 volvió a sorprender con un flequillo largo y abierto que generó comparaciones con su tía, la tenista Gabriela Sabatini.

La reacción de Dybala tras el cambio de look de Oriana Sabatini

La reacción que acaparó más atención entre todas las que generó la publicación fue la de Paulo Dybala. El futbolista, pareja de Oriana y padre de Gia, dejó un comentario en el posteo que resumió su sorpresa en dos palabras: "¿Perdón?".

La madre de Oriana, Catherine Fulop, también celebró el nuevo look y se sumó a la ola de comentarios positivos. Entre las figuras de su círculo íntimo que reaccionaron al cambio aparecieron además colegas y amigas como Blair y Cami Mayan, quienes elogiaron la apuesta estética sin reservas.

El nuevo look llegó en un momento especial, ya que apenas días antes, Dybala y Sabatini habían celebrado los seis meses de vida de Gia, su primera hija. La transformación de la cantante sumó otro capítulo de impacto en una etapa familiar que ambos vienen compartiendo públicamente con sus seguidores.

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