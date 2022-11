Por qué Hasbulla no quiere sacarse fotos con mujeres

Hasbulla, el influencer ruso, no quiere sacarse fotos con mujeres.

El reconocido influencer ruso Hasbulla llegó a Argentina para presentarse en el teatro Gran Rex y brindará una entrevista exclusiva a Jorge Rial en C5N . Sin embargo, la producción del show adelantó que las mujeres que acudan a verlo no podrán sacarse fotos con él debido a sus "creencias personales".

La medida no es exclusiva para Argentina: se anunció cuando Hasbulla comenzó su gira mundial a mediados de este año y provocó decepción en sus fanáticas a nivel global. La explicación está en las convicciones religiosas del influencer, quien es un creyente del Islam.

Antes de que viajara a Australia en agosto pasado, los productores informaron que "debido a las creencias personales de Hasbulla, lamentablemente no puede tomarse fotos con invitadas femeninas". Aclararon que las mujeres que desearan asistir al meet and greet podrían hacerlo, pero debían "reconocer las limitaciones de la fotografía".

"Entendemos la decepción que esto genera. Sin embargo, reconocemos respetuosamente las creencias culturales y personales de Hasbulla y tenemos que atender sus solicitudes en consecuencia", concluyeron.

Aunque no explicaron exactamente cuáles son las "creencias personales y religiosas" del influencer ruso, algunas ramas del Islam consideran que las mujeres y hombres que no están casados no deben posar juntos para las fotos en determinadas circunstancias.

Quién es Hasbulla

Hasbulla Magomedov nació y se crió en Makha-Chkala, Daguestán, Rusia. Nació el 7 de julio de 2002 y tiene 20 años, aunque parece un niño. Eso se debe a que sufre de una enfermedad llamada acondroplasia, un tipo de enanismo, que causa su apariencia infantil y su agudo tono de voz.

Hasbulla saltó a la fama por su pasión por la UFC, los coches y su gran carisma como influencer en las redes sociales. Apodado "Mini Khabib", ahora es una de las mayores sensaciones de Internet.

Cuenta con 4.2 millones de seguidores en Instagram. Tiene su propia colección de NFT’s, su propia marca de ropa y su colección de juguetes coleccionables.

Se ha codeado con celebridades como Shaquille O'Neal, exjugador de baloncesto; Khabib, el único invicto de la historia de la UFC; y Logan Paul, mediático y luchador en Estados Unidos, entre otros.