Solange "Sol" Abraham es la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

La tucuman se consagró con el 51,8% de los votos en una definición infartante, en la que dos mujeres con garra y mucha personalidad se enfrentaron por ser la última en abandonar la casa más famosa del país. Yisela "Yipio" Pintos se quedó con el segundo puesto de esta edición con el 48,2%, mientras que Charlotte Caniggia quedó en tercer lugar.

Solange "Sol" Abraham se consagró como la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada al lograr el 51,8% de los más de 30 millones de votos, frente al 48,2% de Yisela "Yipio" Pintos, quien terminó en el segundo puesto. Charlotte Caniggia había quedado tercera tras abandonar la casa el lunes pasado.

La definición comenzó con la euforia de todos los presentes en el estudio mientras las dos finalistas aguardaban el momento más importante de su recorrido por el reality. Durante la noche, Santiago del Moro presentó distintos momentos especiales y repasó parte de la historia de ambas participantes antes de avanzar hacia el anuncio que definiría quién se quedaría con el título.

A medida que avanzó la gala, Yipio y Sol atravesaron los distintos momentos de la final, con homenajes, recuerdos de su paso por la casa y la presencia de sus seres queridos. Finalmente, llegó el momento esperado por todos los seguidores del programa y se conoció el resultado de la votación del público.

La ganadora, Sol Abraham, regresó a Gran Hermano después de haber participado en la edición de 2011 , con el objetivo de tener una nueva oportunidad dentro de la casa. Su experiencia previa en el reality marcó su ingreso a esta edición, donde rápidamente asumió un rol protagonista y quedó involucrada en distintos conflictos.

Durante la competencia, Sol protagonizó varios enfrentamientos y atravesó cinco mano a mano en las galas de eliminación , más que cualquier otra participante de la temporada. Su rivalidad con Yipio se convirtió en uno de los ejes de la edición y ambas mantuvieron numerosos cruces desde las primeras semanas.

En la recta final, Sol logró superar a Charlotte Caniggia en la última gala de eliminación y consiguió su lugar entre las dos finalistas. Antes de la definición, además, defendió su estrategia mediante una carta en la que aseguró que siempre había jugado pensando en el formato y negó haber llevado sus diferencias al terreno personal.

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Yipio, del humor y los conflictos al segundo puesto

Yisela "Yipio" Pintos se destacó desde su ingreso a Gran Hermano por su humor y una personalidad frontal, aunque su recorrido también quedó atravesado por fuertes peleas. Uno de los principales fue precisamente con Sol, en una rivalidad que comenzó durante el primer mes de convivencia y se mantuvo hasta las últimas horas.

El enfrentamiento entre ambas se originó a partir de distintas discusiones dentro de la casa y fue creciendo con el paso de las semanas. Yipio y Sol protagonizaron varios cruces, incluso después de que Charlotte quedara eliminada y ambas confirmaran su lugar en la gran final de Generación Dorada.

En el tramo decisivo, Yipio logró superar dos mano a mano durante las galas de eliminación y finalmente alcanzó la definición junto a Sol. La uruguaya llegó así a la última noche después de compartir más de 200 días de competencia y estuvo cerca de convertirse en la nueva campeona del reality, pero se quedó con el segundo lugar.