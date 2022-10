Ponen a la venta entradas económicas para Coldplay en River: cuánto costarán y cuándo salen

Las más de 550.000 entradas que se pusieron a la venta originalmente se agotaron en pocas horas. Por eso, la producción decidió ampliar el estadio y agregar una nueva tribuna con valores más económicos: $2.800 más los gastos de comisión de la ticketera.

Estas entradas, denominadas Infinity Tickets, saldrán a la venta el próximo viernes 21 de octubre a partir de las 10 de la mañana a través del sitio All Access. Se comprarán de a pares y cada usuario podrá adquirir un máximo de dos entradas a este valor promocional.

También habrá tickets para otros sectores del estadio Monumental, que se habilitarán el jueves 20 de octubre desde las 10 de la mañana. Tanto estas entradas como las de $2800 estarán disponibles para los 10 recitales.

Coldplay nuevas entradas

La banda confirmó que la cantante Zoe Gotusso será el número de apertura del Music of the Spheres World Tour en Buenos Aires. La cordobesa se suma a la internacional H.E.R., invitada especial de Coldplay.