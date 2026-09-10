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Apareció Tiago PZK en las redes tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: dio un mensaje muy importante

Alejado de los cruces mediáticos que sacudieron al ambiente de la música, el artista de Monte Grande sorprendió a sus fanáticos con un anuncio.

El cantante subió una publicación a sus redes sociales.

El cantante subió una publicación a sus redes sociales.

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En medio del revuelo mediático originado tras confirmarse su vínculo afectivo con La Joaqui, expareja de Luck Ra, Tiago PZK optó por una firme postura de perfil bajo. Tras días de hermetismo absoluto y especulaciones en el ambiente de la música urbana, el referente de la escena nacional decidió romper la distancia virtual para reencontrarse con su público a través de sus canales oficiales.

Sus padres comunicaron el fallecimiento a través de redes sociales.
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Lejos de alimentar las discusiones o responder a los cuestionamientos del ambiente, el trapero eligió mantenerse al margen de los entredichos mediáticos. El oriundo de Monte Grande esquivó cualquier tipo de aclaración personal y prefirió focalizar la atención de sus seguidores en su carrera profesional, evitando sumarse a los debates vertidos en las plataformas digitales sobre supuestas traiciones o viejas postales grupales.

La reaparición del intérprete se concretó mediante una placa publicada en sus historias de Instagram, caracterizada por un fondo negro y un texto conciso pero determinante. Con una definición categórica para tranquilidad de sus fanáticos, el referente del género urbano sentenció la frase: “Este mes saco música”, marcando de esta forma el inicio de una etapa centrada de lleno en sus próximos proyectos artísticos.

Mientras la audiencia debate en redes sociales sobre los códigos de amistad y repasa las imágenes del pasado entre los tres protagonistas del romance, el cantante reafirmó su estrategia de no engancharse en las discusiones afectivas. La respuesta del artista a la controversia consistió en priorizar su producción en el estudio, utilizando su regreso a la escena pública como una oportunidad para concentrar las miradas únicamente en sus novedades musicales.

Qué dijo la exnovia de Thiago PZK sobre el romance entre el cantante y La Joaqui

En el centro del revuelo generado por el sorpresivo vínculo entre los artistas, la creadora de contenido Belu Negri rompió el silencio para dar su visión sobre la relación de su expareja. Al ser consultada sobre las reacciones cruzadas en el ambiente, la influencer dejó en claro que no guarda resentimientos hacia el cantante de ni hacia La Joaqui, desmarcándose de los cruces dramáticos que sacudieron la farándula nacional.

Durante un cruce radial con Yanina Latorre en El Observador, la joven explicó que tomó conocimiento del asunto de manera reciente y aclaró su postura frente al tema. A mí no me deben respeto ninguna de las dos personas. Tanto yo como Joaqui no tenemos un vínculo íntimo; si bien trabajamos en la misma empresa y la respeto muchísimo, te digo de corazón que no son temas que me incumban”, sostuvo con firmeza para descartar cualquier tipo de tirantez.

Asimismo, la ex novia del musico aprovechó el aire radial para marcar una clara diferencia entre su reacción madura y las virulentas publicaciones lanzadas por Luck Ra tras enterarse de la novedad. “Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante el o.... Pero no, no me llamaron porque, como te digo, yo no tengo vínculo hoy en día con Tiago. Lo quiero un montón, pero no es un tema que me incumba”, manifestó entre risas la personalidad de las redes.

Para dar un cierre al tema y despejar los rumores sobre la supuesta traición de amistad que denunció el cordobés, la invitada desmitificó la cercanía que existía entre los dos referentes de la música. Al ser indagada sobre la cotidianidad que compartían los intérpretes en el pasado, la creadora digital fue categórica y sentenció: “Mira, yo te voy a decir la posta, Yanina... Cuando yo estaba con Tiago, ellos nunca se juntaron”.

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