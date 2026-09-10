La inesperada reacción de La Joaqui después de una indirecta de Tiago PZK: sorprendió a todos

Un intercambio cruzado en TikTok y un gesto inesperado en redes encendieron las alarmas entre los fanáticos de la música urbana.

Una reacción viral volvió a poner el foco en la relación que mantienen los artistas, tras la separación de la cantante.

El cantante Tiago PZK encendió las redes sociales este jueves al publicar un sugerente video en su perfil oficial de TikTok. En medio de intensos rumores de romance tras la ruptura de la artista La Joaqui con el vocalista cordobés Luck Ra , el cantante compartió un clip interpretando una canción muy viralizada.

En la publicación, el joven artista entonó el verso "Que no se entere..." , una letra empleada recientemente por La Joaqui en sus propias redes. Esta coincidencia avivó fuertemente las especulaciones de los seguidores sobre una cercanía sentimental.

Para sumar más sospechas, Tiago escribió sobre la imagen la frase : "Ellas dicen que un turro al año no hace daño" . Rápidamente, la comunidad virtual vinculó este texto con "Turro", el popular tema que La Joaqui interpreta junto al músico L-Gante .

Sin embargo, el gesto definitivo que terminó por causar verdadero furor entre los fanáticos fue la acción de la cantante marplatense. La artista reposteó directamente la publicación de Tiago en la sección de contenidos compartidos de su cuenta oficial .

Este intercambio digital provocó miles de teorías contrapuestas entre la audiencia de la música urbana. Mientras un sector asegura que se trata de una estrategia para anunciar un tema en conjunto, otros confirman la historia de amor.

El video de TikTok de Tiago PZK y el "compartido" de La Joaqui. TikTok @tiagottia

Qué dijo la exnovia de Thiago PZK sobre el romance entre el cantante y La Joaqui

La expareja de Tiago PZK, Belu Negri, rompió el silencio en una entrevista televisiva y radial con la conductora Yanina Latorre para opinar sobre la incipiente relación. Durante el intercambio, la influencer aclaró que se enteró del vínculo recientemente y se mostró completamente desentendida del drama.

"No, mi amor, yo no soy Luck Ra. Yo debo decir que a mí no me deben respeto ninguna de las dos personas", lanzó firme. Sobre su vínculo con la cantante, Negri puntualizó: "Tanto yo como Joaqui no tenemos un vínculo íntimo; si bien trabajamos en la misma empresa y la respeto muchísimo, te digo de corazón que no son temas que me incumban".

Sin rodeos, la influencer defendió la libertad de su expareja y de la intérprete de Butakera con su estilo particular. "Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante el o... Pero no, no me llamaron porque no tengo vínculo hoy en día con Tiago", expresó.

Al ser consultada por los sentimientos hacia el músico, la joven remarcó: "Lo quiero un montón, pero no es un tema que me incumba". Así, dejó totalmente en claro que mantiene un gran afecto por su ex pero sin involucrarse en sus romances.

Finalmente, sobre la supuesta traición de amistad que denunció el cantante cordobés, la expareja del músico fue contundente. "Mira, yo te voy a decir la posta, Yanina... Cuando yo estaba con Tiago, ellos nunca se juntaron", sentenció sobre el vínculo.