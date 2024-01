Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 sorpresa Captura Telefe

Por ese motivo, la producción citó a Juliana: “Le sacaron todo lo que ella usa como el disfraz y le pidieron que no grite”, expresó una cuenta fanática de la participante. Y agregó: “Quieren que se vuelva una planta como el resto, siendo la única que genera contenido adentro”.

Hasta el momento no se vio un cambio grande, pero sí se la vio más calmada. De hecho cuando le anunciaron que no estaba nominada, no gritó como acostumbra y ese comportamiento fue notado en redes sociales.

Inesperado: una participante de Gran Hermano 2023 reveló que se quiere ir

La participante Carla De Stefano reveló que quiere abandonar Gran Hermano 2023 y sorprendió a sus compañeros con la noticia, por lo que hay muchas posibilidades que quede en la placa de nominados.

Carla GH2023 Captura Telefe

Esta revelación sucedió en un momento que Florencia se acercó a Carla para conversar, ya que suelen contarse chismes sobre lo que ocurre en el día a día. La respuesta de la bonaerense de 46 años fue la siguiente: "No te puedo contar nada porque me quiero ir. Ya está, ya estoy mentalizada con eso, me quiero ir y necesito irme".

Lo que no sorprendió al público fue su justificación: "Extraño mucho, me tengo que ir. Me gustaría que me voten todos y voy a pedir afuera que me voten para irme si estoy en placa porque la estoy pasando mal". Con estas palabras, hizo referencia a su familia, pero sobre todo a sus hijos.