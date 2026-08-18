Quién fue Mario Castiglione, el gran amor de Moria Casán y padre de Sofía Gala La serie de Netflix recordó al actor y puso en valor una historia de amor que marcó a fuego la vida de la diva. Su trayectoria artística y su vínculo con ella forman parte de uno de los capítulos más apasionantes del espectáculo argentino. Agregar C5N en









El romance entre ambos comenzó a fines de la década del 70. Redes sociales

El lanzamiento de la biopic de Moria Casán en Netflix revivió el interés por uno de los capítulos más intensos de la vida sentimental de la diva: su relación con Mario Castiglione. En la serie, es la propia Sofía Gala quien interpreta a su madre en el momento en que Moria conoce a su padre, mientras que el actor Marco Antonio Caponi da vida a Castiglione.

El romance entre ambos comenzó a fines de la década del 70, cuando Moria todavía estaba casada con el empresario Carlos Sextón. Los unía el amor por el teatro, el humor y una complicidad que pronto trascendió los escenarios. A principios de los 80 se casaron y en 1987 nació Sofía Gala, la primera y única hija de la pareja.

Quién fue Mario Castiglione, el ex de Moria Casán con el que tuvo a Sofía Gala Mario Castiglione nació en 1946 en Los Hornos, La Plata, y desde sus inicios estuvo ligado al mundo del teatro, el cine y la televisión, aunque fueron los escenarios teatrales los que marcaron principalmente su trayectoria. Estudió actuación con la reconocida Alejandra Boero y, con el tiempo, dirigió el Teatro Independiente de La Plata e integró los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín.

Su carrera también incluyó incursiones en el cine, donde participó en películas junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel y compartió proyectos con figuras como Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella. En la década del 80, con el auge del teatro de revista, integró distintos elencos, como así también incursionó en la producción y trabajó en sociedad con Moria Casán, conformando una dupla creativa que trascendió el matrimonio.

Redes sociales Sobre el inicio de la relación, fue la propia Moria quien lo describió con detalle: "Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación", contó la diva en declaraciones públicas.

También debió enfrentar versiones que lo señalaban como alguien que vivía a costa de su pareja, algo que él rechazó con firmeza: "A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella", expresó. Castiglione era padre de dos hijos de una relación anterior, cuyos nombres nunca trascendieron, y durante su matrimonio con Moria tuvo a Raúl, el menor de sus herederos. Con el paso de los años se fue alejando de la actividad artística debido al deterioro de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon. Falleció el 21 de mayo de 2000 a los 54 años y sus restos fueron trasladados a un cementerio de la ciudad de La Plata. Su legado continuó a través de Sofía Gala, quien siguió los pasos de sus padres y encontró en la actuación una forma de expresión propia.