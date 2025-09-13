IR A
Polémica por la foto de Elton John en un hospital: "Me sacudieron demasiado..."

El músico compartió una imagen en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores.

El artista apareció recostado y con sus piernas enyesadas en una cama de hospital.

Redes Sociales

Elton John sorprendió a sus seguidores con una imagen insólita, en una cama de un hospital, pero no dejó de aparecer con un yeso con glamour: "Roqueé demasiado fuerte...", escribió.

El músico británico publicó unas imágenes de su pierna con un yeso y explicó qué le pasó: “Me sacudieron demasiado... ¡y terminé enyesado!", publicó en Instagram.

Agregó: "Entre bastidores con Spinal Tap. Hoy se estrena la nueva película, Spinal Tap II, y el nuevo álbum, con mi participación en ‘Escucha a la gente de las flores’ y ‘Stonehenge’. ¡Gracias por invitarme!“, dice su posteo.

Entre los comentarios, le dijeron: “Estoy en el aeropuerto y mi corazón se hundió tan rápido JESÚS”, “Me asustaste ”. “CASI ME DA UN PARO CARDÍACO SIR ELTON”; “¡TAMBIÉN ME ASUSTASTE!" y “Qué susto”.

El artista hizo alusión a Spinal Tap es una banda ficticia de heavy metal creada para la comedia musical This Is Spinal Tap (1984), un falso documental que parodia el mundo del rock.

Los actores Michael McKean (David St. Hubbins), Christopher Guest (Nigel Tufnel) y Harry Shearer (Derek Smalls), fueron quienes interpretan a la banda. Llegaron a grabar discos y presentarse en recitales como si fueran una banda de verdad.

Tanto "Sir Elton John" como Paul Mc Cartney son algunas de las estrellas de la música que participaron en la película estadounidense de comedia y falso documental dirigida por Rob Reiner.

Spinal Tap II: The End Continues es la esperada secuela del clásico de culto This Is Spinal Tap de 1984, aunque en esta nueva historia los músicos se reúnen después de 15 años para cumplir con un contrato que exige un último concierto.

