Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El DJ y productor argentino Blank Sense estrenó su nuevo single Drum Check, en colaboración con Bauti Tesei, logrando posicionarse en el puesto #2 del Top 10 de Beatport tras el primer fin de semana, destacándose como uno de los lanzamientos más sólidos dentro del house actual.

Drum Check recibió apoyo inmediato de referentes como Cloonee, Vintage Culture, Patrick Topping, Green Velvet, Franky Rizardo, Andruss, Wade, San Pacho, consolidando su presencia en clubes y playlists internacionales como una de las propuestas emergentes más interesantes.

Además, las producciones no lanzadas de Blank Sense, varias de ellas circulando únicamente como IDs, han comenzado a ganar una atención significativa dentro de la industria. Estas pistas fueron tocadas por DJs influyentes como Marco Carola, Adriatique, Meduza, Discolines, Innellea, Konstantin Sibold, Adam Sellouk, AYYBO y James Hype.

Blank Sense también adelantó que entre enero, febrero y marzo realizará un tour por los Estados Unidos j unto a un dúo de gran renombre internacional, que se anunciará de manera oficial próximamente. Paralelamente, prepara algunos de los lanzamientos más importantes de su carrera, actualmente rotando de forma privada entre DJs top.

Drum Check fue editado a través de 1001Recordings, el nuevo sello presentado por 1001Tracklists junto a Tomorrowland, un proyecto que reúne a artistas con fuerte proyección dentro de la escena electrónica global.

Blank Sense fue seleccionado por 1001Tracklists como una de las figuras más importantes de la música electrónica en 2025 y fue incluido en la lista Future of Dance, que reconoce a 101 artistas que tuvieron un impacto significativo durante el último año.

“Ser parte de Future of Dance es una confirmación enorme de lo que venimos construyendo con mi equipo. Es un honor tener la oportunidad de poner el nombre de nuestro país en la música electrónica del mundo”, señaló el artista argentino.