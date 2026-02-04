IR A
Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Marvel Studios comparte un viaje oficial por Latveria, el hogar de Doctor Doom, en stop-motion mientras promociona 'Avengers: Doomsday'.

Combinando magia y tecnología avanzada

  • Marvel ha publicado un video en stop motion donde muestra, con todo detalle, el reino y hogar de Doctor Doom: Latveria, que seguro veremos en 'Avengers: Doomsday' este mismo 2026.
  • Con un evidente tono de comedia, el metraje muestra cómo Victor Von Doom hace un llamamiento al mundo para que vengan a su patria, y de paso desvela cada detalle del lugar.
  • Aunque los hermanos Russo todavía no han mostrado siquiera un pequeño avance que permita ver cómo luce Latveria en acción real, es seguro que este será uno de los escenarios más importantes de 'Avengers: Doomsday'.

Marvel ha publicado un video en stop motion donde muestra, con todo detalle, el reino y hogar de Doctor Doom: Latveria, que seguro veremos en 'Avengers: Doomsday' este mismo 2026. Sin dar demasiadas explicaciones, la Casa de las Ideas ha ofrecido una especie de visita turística a la nación más temida de los tebeos. Con un evidente tono de comedia, el metraje muestra cómo Victor Von Doom hace un llamamiento al mundo para que vengan a su patria, y de paso desvela cada detalle del lugar.

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. La nación cuenta con la protección absoluta de Doctor Doom y su ejército de robots, que custodian cada uno de los rincones del territorio. A continuación os dejamos con el vídeo oficial de Marvel donde se muestra, grosso modo, cómo es esta nación ficticia.

doctor doom

Qué reino de Doctor Doom podría aparecer en Avengers: Doomsday

Aunque los hermanos Russo todavía no han mostrado siquiera un pequeño avance que permita ver cómo luce Latveria en acción real, es seguro que este será uno de los escenarios más importantes de 'Avengers: Doomsday'. Puede que veamos el lugar mediante algún flashback o que incluso se visite directamente en profundidad para mostrar cómo ha quedado todo tras el caos multiversal provocado por las incursiones de los Vengadores en la Saga del Infinito. En cualquier caso, Marvel no para de coquetear con Doctor Doom y está preparando el terreno para que el evento de los Russo sea un verdadero éxito en taquilla.

Pedro Pascal Reed Richards Robert Downey Jr Doctor Doom Channing Tatum Gambit Avengers Doomsday
