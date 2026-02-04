Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

- Marvel ha publicado un video en stop motion donde muestra, con todo detalle, el reino y hogar de Doctor Doom: Latveria, que seguro veremos en 'Avengers: Doomsday' este mismo 2026.
- Con un evidente tono de comedia, el metraje muestra cómo Victor Von Doom hace un llamamiento al mundo para que vengan a su patria, y de paso desvela cada detalle del lugar.
- Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel.
- Aunque los hermanos Russo todavía no han mostrado siquiera un pequeño avance que permita ver cómo luce Latveria en acción real, es seguro que este será uno de los escenarios más importantes de 'Avengers: Doomsday'.
Marvel ha publicado un video en stop motion donde muestra, con todo detalle, el reino y hogar de Doctor Doom: Latveria, que seguro veremos en 'Avengers: Doomsday' este mismo 2026. Sin dar demasiadas explicaciones, la Casa de las Ideas ha ofrecido una especie de visita turística a la nación más temida de los tebeos. Con un evidente tono de comedia, el metraje muestra cómo Victor Von Doom hace un llamamiento al mundo para que vengan a su patria, y de paso desvela cada detalle del lugar.