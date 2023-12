Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano 2023 tras un escándalo

Chats Emmanuel GH Redes sociales

Una joven por redes sociales contó: “Yo era clienta de él por años, y por su culpa me divorcié de mi marido. Él era el peluquero de la casa. Le cortaba el cabello a mis nenas hasta que descubrí que varias veces venía a mi casa y tenía relaciones con mi ex”.

Fue por eso que decidió separarse: “En realidad sí porque mi ex siempre me engañaba con minas, pero ya enterarme que se co… a este gordo odioso fue algo que no tiene marcha atrás. Es atrevido y malo”. También aseguró tener fotos comprometedoras que aún no reveló.

Escándalo en Gran Hermano 2023: una participante quiere abandonar la casa

Los primeros días dentro de la casa de Gran Hermano fueron una explosión, ya que las personalidades comienzan a chocar y la convivencia se empieza a notar. Por ese motivo, una de las participantes no tolera un segundo más y pidió en el confesionario abandonar el juego.

JULIANA SCAGLIONE.png

Fue después de la primera gala de nominación cuando Juliana Scaglione, más conocida como Furia, explotó. Pero esto tuvo que ver en primera medida con la prueba del líder que se lleva a cabo los martes.

“Quería saber si estoy segura”, expresó Furia luego de revelar que estuvo hablando con la psicóloga del programa. Florencia le preguntó si en realidad estaba segura y ella expresó contundente: “SÍ”. ¿Se irá?