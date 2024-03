Piden expulsión directa para Furia de Gran Hermano por un polémico dicho

Además, lo hizo sentir incómodo por sus ronquidos y disparó a los gritos: “Me molesta tu voz. Roncaste toda la noche y no dejaste dormir a nadie". Pero al margen de las chicanas entre ellos, ni el fandom le perdonó los comentarios homofóbicos.

Embed FURIA diciendo que traigan otro carro de comida para que coma ARIEL xq vino grandote #GranHermano pic.twitter.com/lb1lU0vwbq — aaron (@aarontsuarez) March 27, 2024

Apenas entró Ariel, no dudó en decir: “¿Cómo le hacen esto a Alfa que es una estrella? Traigan comida para Ariel. Traigan comida para ese chabón que se va a comer todo. No, no, no, se va a comer todo".

"Si vos comés (en referencia a Mauro), imaginate lo que come ese muchacho. Quisiera que esté entrando un carrito de super tipo doce del mediodía con comida para Ariel para que no se coma todo, porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir", concluyó y por eso piden su expulsión. ¿Se hará efectiva?

Duro revés para Furia en Gran Hermano: la participante menos pensada pidió que la voten

En el momento en el que la casa parecía haber encontrado la paz, todo explotó. Juliana Scaglione fue muy cuestionada por su acercamiento a Alfa de Gran Hermano y quien no se lo perdonó fue Catalina Gorostidi. Todo parece indicar que su relación ya terminó y hubo un pedido frente a cámara.

Juliana Scaglione Furia fulminante Gran Hermano 2023 Captura Telefe

El vínculo entre las dos jugadoras era irrompible, pero sucedió. Primero apareció Mauro a interferir en la relación y ahora el exintegrante del programa. Esto dio pie para que se alejen por completo y Cata sea parte del grupo de mujeres.

A esto Furia opinó que considera que en ese grupo son todas envidiosas y Cata no lo dudó. Pidió al mismo fandom de Juliana que no sean “ciegos” y les pidió que se den cuenta que no es como parecer ser. Se acercó a la cámara y pidió: “Juliana al 9009”.