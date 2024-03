Duro revés para Furia en Gran Hermano: la participante menos pensada pidió que la voten

Las últimas semanas de Juliana Scaglione pueden haber sido terminales para el juego que quiere desplegar y no solo se puso a la casa en su contra, sino también a su mayor aliada.

En el momento en el que la casa parecía haber encontrado la paz, todo explotó. Juliana Scaglione fue muy cuestionada por su acercamiento a Alfa de Gran Hermano y quien no se lo perdonó fue Catalina Gorostidi. Todo parece indicar que su relación ya terminó y hubo un pedido frente a cámara.

A esto Furia opinó que considera que en ese grupo son todas envidiosas y Cata no lo dudó. Pidió al mismo fandom de Juliana que no sean “ciegos” y les pidió que se den cuenta que no es como parecer ser. Se acercó a la cámara y pidió: “Juliana al 9009”.

Esto puede ser terminal para la participante que tiene todo que perder en la próxima semana. Primero aclaró que apuntan contra Emmanuel Vich y luego se viene la salida de Furia de la casa. ¿Se la ve venir?

Escándalo en Gran Hermano 2023: Paloma perdió sus beneficios de líder

La participante Paloma Méndez se quedó sin sus beneficios de líder semanal y la casa de Gran Hermano 2023 padecerá un inesperado cambio en la placa del domingo.

Paloma Méndez Gran Hermano 2023 Captura Telefe

El encargado de contar la noticia fue el conductor Santiago del Moro en sus historias de Instagram, algo que tomó por sorpresa a los televidentes durante la previa al inicio del programa. De esta manera, no podrá subir ni bajar a nadie de placa y lo único que la podrá cambiar será que suene el teléfono.

Para la sorpresa de todos, el conductor reveló: "¿Se anula el poder de Paloma? Después de lo que pasó... ¿Debería ser sancionada Paloma?". Luego, durante el programa, se confirmó que la líder semanal perdió sus dos beneficios y no podrá cambiar la placa.