Dentro de los halagos que el público fiel le hace a la fiesta, el principal es el excelente repertorio musical. Al respecto, Kevo, uno de los DJs residentes, sostiene: "Lo que diferencia a Picheo de las otras fiestas es que nosotros ponemos música urbana, mayormente reggaetón, pero también hay muchos otros géneros como dembow y funk brasilero. Algo que nos identifica es que nosotros pasamos la versión original, sin remix, tal cual sale. La idea que nosotros teníamos cuando arrancamos la fiesta fue que pareciera un solo set que dure toda la noche, como una película. Tiene un comienzo, la gente llega, se pone cómoda y empieza el warm-up. Después, el momento principal que es el más eufórico de la noche, el main. Y el cierre. Tratamos de planificar todas las noches así para que sean únicas, que cada noche de Picheo sea especial".

Hoy en día, Picheo llega a distintos puntos del país como Bariloche, Córdoba, Quilmes, Tierra del Fuego, Lanús, y también fuera de las fronteras, como Montevideo y Miami, entre otros... Y todo el equipo de la fiesta se esmera en la adaptación al público de cada lugar sin perder la mística original.

"Siempre intentamos que el lugar que elegimos tenga una onda parecida a la nuestra. Principalmente, que ofrezca un buen servicio, que la gente se sienta cómoda, que vaya a nivel estético con la fiesta, pero no voy a mentirte: hemos hecho Picheo donde se podía, nos adaptábamos. Hoy estamos en otra posición en la que podemos elegir y analizar más. Actualmente queremos llevar un poco de Picheo a cada lugar. El sueño sería Puerto Rico, ir a Centroamérica o cualquier lugar donde la movida urbana esté explotando".

Acerca de la concurrencia habitual de celebridades como Cazzu, María Becerra, Luck Ra, Khea, Tiago PZK y muchas estrellas más, sus organizadores sostienen: "Todo arrancó porque los artistas venían a tocar a la fiesta. La primera fue Cazzu y la siguieron muchos más. En un momento, empezaron a venir a la fiesta como consumidores, a bailar. Tenemos un sector que es más privado, pero la idea es que los artistas se sientan cómodos estén donde estén. Algunos van a la pista, otros van al VIP, otros al Ultra VIP. Se va armando y la gente es muy respetuosa, no es de ir y pedir fotos, molestar al otro. Quienes vienen ya saben que pueden encontrarse a alguna celebridad y el flow es cuidarlos. Si pasa que les empiezan a pedir fotos no pasa nada tampoco. En Picheo los artistas encuentran ese lugar donde pueden ser ellos mismos, bailar, tomar algo y divertirse sin que los juzguen"

"Picheo es una fiesta para todo el mundo porque está hecha para bailar conozcas o o no la música que ponemos, la pasás bien seguro. Nos pasa que hablamos con gente más grande que nos dice ´Yo no estoy en la onda´ y la termina disfrutando. Obvio que nos siguen mucho quienes son fanáticos de los artistas de la música urbano, pero ha venido gente que no es del palo. El slogan es ´Picheo es familia´ y tratamos de que haya buena energía, que la gente se sienta como en su casa. Viene gente famosa e intentamos que eso pase a un segundo plano. Lo primero es que todos disfruten. Incluso personas que asisten a fiestas de electrónica exclusivamente nos dicen que eligen Picheo como única fiesta fuera del género. Eso es súper difícil".