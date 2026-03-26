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Brian Sarmiento, sobre el reemplazo de Mavinga, en Gran Hermano: "Que entre una chica para..."

Tras la baja de la jugadora nacida en el Congo, el exfutbolista y sus compañeros analizaron cómo quedó el reality de Telefe.

Los jugadores analizaron cómo quedó la casa tras la salida de Mavinga.

Los jugadores analizaron cómo quedó la casa tras la salida de Mavinga.

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La salida de Mavinga de Gran Hermano dejó en shock a sus compañeros. Mientras la mayoría se pregunta quien puede ingresar a la casa, Brian Sarmiento pidió por favor: "Que entre una chica para mi".

El largometraje se titula provisionalmente El señor de los anillos: Shadow of the Past.
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En exfutbolista está en el grupo de la exvedette Yanina Zilli, Catalina “Titi” Tcherkaski, Martín Rodriguez y Emanuel Di Gioia, que se preguntan si, alguien nuevo va a a ingresar al juego en reemplazo de la estilista nacida en El Congo, que se fue del juego por una gran carga emocional, este miércoles.

"Somos un montón, no tiene que entrar nadie... que no venga nadie", pidió Sarmiento mientras sus compañeros le recordaron el ingreso de La Maciel por Carmiña. En medio de la charla, el exmediocampista dijo que necesita que entre "una chica para que me de besos".

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En las internas que se disputan en la GH, Zilli remarcó que la persona que entre tiene que unirse a este grupo: "Que entre alguien copado para sumarlo acá", y no dejó de mostrar su asombro por la decisión que tomó Mavinga luego del episodio de racismo que vivió.

Ema, fue quien encontró una explicación ante el desconcierto del resto: "Yo me lo imaginé porque estaba todo el día llorando y se le acercaba el cumple de la hija", aseguró el exGH 2011.

La estrategia de Yanina Zilli

La exvedette Yanina Zilli analizó con Martín Rodríguez cómo hacer para "volverlos locos" al resto de la casa de Gran Hermano. Tras la nueva gala de nominación, analizaron la placa y revelaron un plan con el sólo objetivo de hacer pelear a todos contra todos: la idea es sembrar la duda sobre quién votó a Franco Poggio.

"Tenemos la posta para que se peleen entre ellos. Es el momento. Es volverlos locos con una pregunta: 'Che, ¿quién votó a Franco?'", dijo la jugadora entre risas.

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