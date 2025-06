Mirtha Legrand se emocionó hasta las lágrimas en vivo: "Estoy muy sensible"

La conductora recibió un sorpresivo comentario en su programa y no pudo contener la emoción por un recuerdo de su pasado.

¿Se retira Mirtha Legrand? La conductora insistió: "Me gusta trabajar"

Durante una nueva emisión de La noche de Mirtha, la conductora estuvo acompañada por la actriz uruguaya Gabriela Toscano, quien trabajó junto con el exmarido de la Chiqui en La Mary (1974). Ante esto, reveló: "Recién me preguntaron qué mesa armaría y yo dije que me gustaría estar con Mirtha y con Daniel Tinayre, porque les preguntaría cómo es trabajar juntos, me interesó mucho eso".