Tristeza en el cine y la televisión por la muerte de un actor de una serie de culto Con una carrera extensa televisiva, el artista fue reconocido mundialmente por protagonizar series como "Doctor Who", "Z Cars", "Dick Turpin", "Coronation Street" y "Boon", entre otros. La triste noticia fue comunicada de manera oficial por su agente. Agregar C5N en









Falleció un actor muy reconocido. Redes sociales David Daker tenía 90 años.

Murió David Daker, reconocido actor inglés reconocido por interpretar el papel de Harry Crawford en la serie de televisión Boon, a los 90 años. La noticia fue confirmada por su agente en las últimas horas, aunque detalló que el artista falleció el pasado 30 de abril.

Según detalles que brindó su agente en medios ingleses, el actor falleció en su domicilio el pasado 30 de abril pero no reveló aún la causa de la muerte. Daker nació en el año 1935 en la localidad de Bilston, en la región de Black Country, comenzó su carrera en el teatro para luego dar el salto a la televisión.