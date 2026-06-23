Tristeza en el cine y la televisión por la muerte de un actor de una serie de culto

Murió David Daker, reconocido actor inglés reconocido por interpretar el papel de Harry Crawford en la serie de televisión Boon, a los 90 años. La noticia fue confirmada por su agente en las últimas horas, aunque detalló que el artista falleció el pasado 30 de abril.
Según detalles que brindó su agente en medios ingleses, el actor falleció en su domicilio el pasado 30 de abril pero no reveló aún la causa de la muerte. Daker nació en el año 1935 en la localidad de Bilston, en la región de Black Country, comenzó su carrera en el teatro para luego dar el salto a la televisión.
Era el menor de cinco hermanos y sus primeros pasos fueron en la escuela tanto en obras infantiles como en la primaria y secundaria: "Recuerdo perfectamente interpretar a una vaca y caerme de tal manera que sus patas se abrían de par en par, y disfrutar cuando los demás se reían y aplaudían", recordó durante una entrevista replicada por Radio Times.