Paul McCartney y los Rolling Stones, ¿juntos para un nuevo disco?

En base a "múltiples fuentes", el semanario estadounidense agrega en el informe dado a conocer en los últimos días, que el ex compañero de banda de los Beatles de McCartney, Ringo Starr, también tocará en el álbum que aún no tiene fecha de lanzamiento.

En el año 2021, Mick Jagger había considerado que era "muy difícil" que los Stones vuelvan a sacar material nuevo luego del fallecimiento del baterista Charlie Watts. Aunque de todas maneras, al año siguiente, Keith Richards reveló que tenía "ocho o nueve nuevas piezas de material".

Ante este panorama, los fanáticos del mundo de la música se relamen por saber si finalmente las dos bandas más importantes del rock mundial, se podrán unir en un nuevo disco. A través de los años, los grupos legendarios han expresado su respeto mutuo y se han alejado de todo tipo de rivalidad.

Los Rolling Stones sorprenden con una nueva versión de un tema clásico en su último disco

Hace unos días, el grupo compartió una nueva versión en vivo de Wild Horses de su próximo álbum en vivo ¡GRRR Live!.

¡GRRR Live! se lanza el 10 de febrero y celebra un show especial en vivo de la gira del 50 aniversario de la banda “50 and Counting” de 2012.

Allí aparecen como invitados Bruce Springsteen en Tumbling Dice, Lady Gaga en Gimme Shelter, John Mayer y Gary Clark Jr. en Going Down, The Black Keys en Who Do You Love? y el exguitarrista de los Stones entre 1969 y 1975 Mick Taylor en Midnight Rambler.

The Rolling Stones y Mike Jagger se suman a TikTok

The Rolling Stones y el cantante de la banda británica Mike Jagger crearon su cuenta oficial en la red social Tik Tok. Ahora, los tiktokeros podrán crear versiones y remixes de los éxitos de la banda, incluidos Start Me Up, It's Only Rock 'N Roll (But I Like It) y Miss You. Todas estas pistas están disponibles en la página de TikTok Sounds.

Al igual que incursionó hace un año el guitarrista Keith Richards, el líder del grupo británico también pondrá en marcha un perfil propio en la plataforma digital.