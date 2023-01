The Rolling Stones y Mike Jagger se suman a TikTok

The Rolling Stones y el cantante de la banda británica Mike Jagger crearon su cuenta oficial en la red social Tik Tok. Ahora, los tiktokeros podrán crear versiones y remixes de los éxitos de la banda, incluidos Start Me Up, It's Only Rock 'N Roll (But I Like It) y Miss You. Todas estas pistas están disponibles en la página de TikTok Sounds.